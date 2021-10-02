Четыре человека погибли в ДТП у поселка Приамурский в ЕАО: две машины сгорели дотла Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Страшная трагедия произошла в субботу днем, 2 октября, недалеко от поселка Приамурский Еврейской автономной области. На трассе Р-297 столкнулись три автомобиля – УАЗ, Toyota Ipsum и Toyota Land Cruiser. От удара машина УАЗ загорелась и огонь охватил сразу три авто. В результате полностью сгорели УАЗ и Toyota Ipsum и погибли четыре человека.

Четыре человека погибли в ДТП у поселка Приамурский в ЕАО: две машины сгорели дотла Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

По предварительной информации, виновником ДТП может быть водитель Toyota Land Cruiser. В этом автомобиле погиб один человек. Судя по всему, авто на большой скорости влетело в Toyota Ipsum. Удар зацепил и проезжающий по трассе УАЗ, в котором погибло три человека. Toyota Ipsum и УАЗ сгорели дотла. Меньше пострадало автор Toyota Land Cruiser. У него сгорела вся передняя часть, вплоть до лобового стекла. Пока точно неизвестно из-за чего загорелась машина. В причинах разбираются специалисты.

Четыре человека погибли в ДТП у поселка Приамурский в ЕАО: две машины сгорели дотла Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Огонь быстро распространился на все автомобили. Очевидцы ДТП сразу же вызвали пожарных. Некоторые водители попытались оказать помощь, однако их попытки оказались тщетны. Черный дым, поднимающийся с трассы специалисты МЧС заметили издалека. На место ДТП выехали две пожарные машины и четыре человека личного состава. Задача оказалась непростой – горели сразу три автомобиля.

Четыре человека погибли в ДТП у поселка Приамурский в ЕАО: две машины сгорели дотла Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

- По приезду пожарных, в машинах уже были погибшие. Всего умерло четыре человека, детей среди них не было. Сейчас на месте работают специалисты следственного комитета, - сообщили «КП» - Хабаровск» в пресс-службе ГУ МЧС России по Еврейской автономной области.

Автомобили затушили. Сейчас на месте происшествия проводится проверка.

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