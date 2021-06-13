Пришлось вырезать дверь: в ДТП на трассе Чита-Хабаровск погибла женщина Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Страшное ДТП произошло вечером 12 июня на трассе Чита-Хабаровск. Праздничную субботу омрачило ужасное событие. Около 20:00 на 2044 километре трассы, между Волочаевкой-1 и Ольгохтой столкнулись микроавтобус Toyota Estima и легковой автомобиль Nissan Tiida. Временно было ограничено движение на федеральной трассе. На место сразу же выехали специалисты Госавтоинспекции, кареты скорой помощи, пожарные и бойцы МЧС России. Пятеро человек отделались травами различной степени тяжести. Одну жизнь спасти не удалось.

Пришлось вырезать дверь: в ДТП на трассе Чита-Хабаровск погибла женщина Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Наибольший урон получила именно легковушка. От удара левую и переднюю часть автомобиля смяло так, что дверь пассажирского сидения деформировалась и ее было невозможно открыть. Практически полностью было уничтожено лобовое стекло и капот. И хотя в автомобиле сработали подушки безопасности, это помогло не каждому пассажиру.

Пришлось вырезать дверь: в ДТП на трассе Чита-Хабаровск погибла женщина Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

- Специалисты МЧС России с помощью гидравлического инструмента деблокировали из автомобиля Nissan Tiida женщину-пассажира. К сожалению, женщина скончалась на месте, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

Пришлось вырезать дверь: в ДТП на трассе Чита-Хабаровск погибла женщина Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Водитель легковушки получил незначительные повреждения. Еще четыре человека доставили в Краевую клиническую больницу №2 Хабаровска с травмами различной степени тяжести. Причины и виновника ДТП определяют специалисты следственно-оперативной группы. Движение на федеральной трассе открыто.

Пришлось вырезать дверь: в ДТП на трассе Чита-Хабаровск погибла женщина Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Напомним, что 1 мая на трассе Лидога-Ванино перевернулся пассажирский автобус.

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