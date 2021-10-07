Что стало с аллеей памяти погибших байкеров в Хабаровске

Байкеры садят молодые деревца. Фото соцсети

В 2016 году в Хабаровске в районе перекрестка завода «Амуркабель» на улице Артемовской появилась аллея памяти погибших байкеров. Там решили высадить саженцы в честь тех, кто разбился на дорогах краевой столицы. Эта добрая традиция повторяется ежегодно. «КП» - Хабаровск» решила вспомнить, как все начиналось.

Аллея была заложена 18 сентября, в День памяти погибших мотоциклистов, небольшой группой инициативных горожан. Эту аллею посвятили не каким-то отдельным байкерам, а в назидание живым, молодому поколению лихих ездоков.

Байкеры высаживают аллею 2016-2017 года. Фото соцсети

- Очень много молодых парней гибнет на дорогах. И чтобы молодое поколение не забывало, что мотоцикл - это серьезно и опасно, в назидание им мы высадили эту аллею. И здесь еще чем символично. Здесь, по улице Пионерской, проходит открытие и закрытие мотосезона. И мы хотим сделать такую традицию - когда колонна будет проезжать мимо этой аллеи, она будет подавать звуковой сигнал в честь погибших мотоциклистов, - рассказал пять лет назад Сергей Шульга, организатор проекта.

Место для аллеи было выбрано неслучайно. Поблизости от дороги было расположено заброшенное старое кладбище, последние захоронения здесь произвели в 1950-х годах прошлого века. Сохранилась только могила Николая Быкова, который погиб в 1952 году. Николай был одним из первых хабаровских байкеров, уважаемый человек в своей среде. Свой мотоцикл он собрал сам из запчастей.

Могила Николая Быкова - одного из первых хабаровских байкеров. 2016 год. Фото соцсети

- По тем временам это был прямо-таки «Харлей-Дэвидсон». К сожалению, информации о Николае Быкове осталось очень мало. Наша задача - добиться того, чтобы эти могилы не были уничтожены или перенесены. Мы бы хотели возле них поставить монумент, но трудно добиться разрешения. Хорошо хоть на посадку деревьев его не требуется, - добавил Сергей.

Также хабаровские байкеры хотели возвести памятный монумент в 20 метрах от этого кладбища, но для этого нужны разрешения от чиновников. А для высаживания аллеи их не потребовалось. Поэтому пришлось обойтись молодыми деревцами вдоль дороги. Сергей заложил традицию каждый год 18 сентября высаживать новые деревца на этом месте. Также в 2016 году появилась традиция для мотоциклистов - сигналить в память о погибших байкерах, проезжая мимо аллеи.

- 24 сентября 2016 года мотоциклисты впервые подали звуковой сигнал в память об ушедших братьях, проезжая здесь. Байкеры, запомните это место. И когда проезжаете мимо, помните о тех, кто превратился в ветер, и просигнальте! - сообщили в посте паблика «Аллея памяти Мотоциклистам. Байкер. Хабаровск».

Байкеры высаживают аллею 2016-2017 года. Фото соцсети

Так продолжалось вплоть до 2019-2020 годов. Со слов местных жителей, городской «Водоканал» решил проложить трубопровод к Красной Речке как раз через старое кладбище и стихийную аллею памяти байкеров. Техника вырубила множество деревьев и перепахала землю вместе с оградками. Информация об уничтожении аллеи появлялась и в соцсетях.

Разрушение рощицы рядом с погостом 2019 год. Фото соцсети

- Время идет. Администрация не дает разрешения на сооружение памятника мотоциклистам. Но наблюдается другое - ведется прокладка труб водовода через погост у Амуркабеля. Сейчас на погосте рабочие рубят под корень деревья, гусеницами тяжелой техники ровняют еще виднеющиеся надгробные холмы. Рядом с могилой Николая земля взрыта тяжелой техникой. И это тогда, когда со всех экранов говорят о поисковых отрядах, о заботе, о поиске погибших, но в то же время уничтожают память о народе, чьи тела погребли в Лопуховке. А ведь здесь есть и участники войны, - сообщалось в том же паблике в 2019 году.

В 2021 году уцелела только могила легендарного байкера Николая Быкова. Там даже лежат цветы, значит, ее не забыли и до сих пор посещают. Рядом находится только заросший пустырь и порубленные ветки, заваленные травой. Видно, что раньше здесь была рощица.

Могила Николая Быкова в 2021 году Фото: Илья ФЕДУЛОВ

Могила Николая Быкова вблизи 2021 год Фото: Илья ФЕДУЛОВ

Активисты же хотят восстановить разрушенную аллею. Последний раз они собирались для решения этого вопроса в сентябре 2021 года.

- 18 сентября в 16:00 собираемся у завода «Амуркабель». Решаем вопросы по восстановлению аллеи памяти, разрушенной «Водоканалом». В 16:15 начинаем посадку саженцев на аллее памяти погибших мотоциклистов. С собой землю, перчатки, колышки, саженцы, воду для полива и так далее, - было написано в последнем посте.

Найти аллею так и не удалось. Местные жители знают о могиле Николая Быкова, а вот про аллею байкеров вспоминают с трудом. Только рабочий придорожной шиномонтажки сообщил, что слышал о ней от Сергея Шульги, так как регулярно видит его на районе. Дальнейшая судьба аллеи памяти погибших байкеров остается неизвестной.

Пустырь рядом с могилой 2021 год. Раньше здесь была рощица Фото: Илья ФЕДУЛОВ

Стоит отметить, что в хабаровском байкерском движении около 200 мотоциклистов, которые объединены в пять клубов. Также есть и вольные байкеры. Они регулярно собираются на открытие и закрытие мотосезона, которое в 2021 году прошло непривычно тихо. Однако и оно омрачилось гибелью очередного владельца железного коня.

Порубленные ветки, заваленные травой Фото: Илья ФЕДУЛОВ

К сожалению, байкеры часто становятся участниками ДТП, и многие из них со смертельным исходом. Например, в ГИБДД Хабаровского края отмечают, что самое частое нарушение мотоциклистов - рискованные поездки между рядами машин.

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

«Он был хорошим крестным»: родные рассказали о погибшем в Хабаровске байкере

Гражданская панихида состоится в Преображенском соборе на площади Славы (подробнее)

Байкер погиб в день закрытия мотосезона в Хабаровске

Погибший не имел водительских прав на управление мотоциклом (подробнее)

Мопедист погиб после столкновения с иномаркой в Хабаровском крае

ДТП случилось в районе имени Лазо (подробнее)