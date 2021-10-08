Хабаровский край освободился от паводка: как регион переживал разгул стихии

Большая вода постепенно уходит из населенных пунктов региона Фото: Правительство Хабаровского края

Четвертая и самая сильная за год волна паводка ушла в лиман и покинула Хабаровский край. Большая вода постепенно уходит из населенных пунктов региона, оставляя после себя сотни жертв. Люди остались без урожая в промокших насквозь домах и на сырых диванах.

ПЕРВЫЙ УДАР

Паводок пришел из Приамурья, где погружал под воду села, разрушал дороги, уничтожал постройки. После стихия двинулась вниз по Амуру, немного ослабла и заглянула в ЕАО. Следующей остановкой большой воды стал Хабаровский край. У берегов региональной столицы гребень паводка отметился в середине августа.

Уровень Амура у Хабаровска добирался до 607 сантиметров при неблагоприятном явлении (НЯ) - 450, а опасном (ОЯ) - 600 сантиметров. Первыми удар стихии приняли на себя Большой Уссурийский, Дачный и Кабельный острова. Здесь большая вода затопила десятки дач и приусадебных участков, погубила урожай. Паводок выдавливал грунтовые воды, которые образовывались на участках озера, а по дорогам текли реки.

Многие огородники собрали то, что успело взойти, и эвакуировались на материк до закрытия пассажирской навигации на Амуре. Однако нашлись и те, кто решил остаться на своих наделах, чтобы всеми силами попытаться сберечь имущество. Дачники затаскивали вещи на чердаки, поднимали на верхние этажи домашних животных, скот уводили на возвышенности. Помогали людям сотрудники МЧС, которые дежурили на островах.

ХАБАРОВСК

В Хабаровске паводок отметился затоплениями участков, которые находились в низинах. По городу были расставлены насосы, ряд ливневок затампонировали, а вход в затон засыпали песком. Свою разрушительную лепту внесли грунтовые воды, которые подмыли канализационную систему по всему городу.

Самый серьезный урон стихия нанесла одной из основных магистралей краевой столицы - улице Павла Морозова. Трасса, по которой ежедневно проезжают десятки тысяч машин, стала «гулять» и проваливаться из-за подмытого коллектора. Подсыпка щебня не спасала - новые дыры продолжали образовываться регулярно, поэтому было решено пересмотреть устройство сетей под дорогой.

В ШКОЛУ НА ЛОДКАХ И ОТРЕЗАННЫЕ СЕЛА

В селах региона ситуация складывалась примерно так же, как и на островах: затопленные приусадебные участки, дороги, дома, машины. Сотрудники МЧС поставляли продукты первой необходимости, перевозили людей на лодках. Например, в Нанайском районе большая вода погребла под собой дороги, отрезав несколько сел. 1 сентября местные детишки отправились на школьные линейки на лодках. С цветами, рюкзаками и в спасжилетах.

В Комсомольске паводковая ситуация сложилась аналогично хабаровской. Гребень наводнения добрался до Города юности 5 сентября. Уровень Амура добрался почти до семи метров при НЯ - 600, а ОЯ - 650 сантиметров. Оказались подтоплены низины, грунтовые воды местами вышли на поверхность, но серьезных разрушений не последовало. После Комсомольска гребень паводка двинулся вниз по Амуру, где локально подтапливал населенные пункты, приусадебные участки и дороги. В начале октября стихия добралась до лимана и оставила Хабаровский край в покое.

ПРОДУКТЫ НА ВЫБРОС

Сейчас уровни воды в Амуре у всех городов и сел опустились ниже отметок неблагоприятного явления. У берегов Хабаровска вода продолжает убывать в среднем по десять сантиметров в сутки, восстановили речное пассажирское сообщение. В Ульчском и Николаевском районах уровни реки снижаются менее интенсивно. Полностью освободились от воды участки в Комсомольском, Амурском районах, дачи в самом Городе юности.

- Под воздействием стихии пока остаются 39 приусадебных участков в Городе юности, а также единичные подтопления участков автодорог в Ульчском и Комсомольском районах. После ухода воды не употребляйте в пищу продукты, урожай, который был в зоне паводка, для питья и приготовления еды используйте только качественную воду. Употребление и использование воды из систем децентрализованного водоснабжения до проведения их очистки и дезинфекции крайне опасно, - сообщила Ольга Оботурова, руководитель отдела организационно-плановой работы и информационной безопасности комитета правительства Хабаровского края по гражданской защите.

Специальные комиссии приступили к оценке ущерба. Всем пострадавшим будет выплачена компенсация в зависимости от вреда, который нанесла стихия.

В опасной ситуации, угрожающей жизни и здоровью, незамедлительно звоните по единому номеру вызова экстренных служб 112. В крае действует режим ЧС регионального масштаба.

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