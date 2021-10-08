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Происшествия8 октября 2021 8:01

Взорвавшийся боеприпас едва не оторвал пальцы школьнику из Хабаровска

Парень решил изучить содержимое патрона, ударив по нему камнем
Александра ШОПЕНКО
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Школьнику успели спасти пальцы, наложили гипс и отправили домой

Школьнику успели спасти пальцы, наложили гипс и отправили домой

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Хабаровске девятиклассник Артем (имя изменено - прим. ред.) 7 октября вышел погулять с друзьями. Дело было вечером, и, как водится, делать было особенно нечего. Компания забрела за гаражи, с этого момента прогулка перестала быть обыденной - школьник нашли боеприпасы.

В листве и грязи лежали несколько охотничьих патронов 28 калибра. Компания решила забрать боеприпасы и получше рассмотреть их внутренности. Патроны ребята принесли на площадку, рассказывать об опасной находке взрослым школьники не собирались.

Боеприпасы просто так разбираться не хотели, и друзьям пришла в голову гениальная мысль: разбить патрон камнем. Исполнителем стал Артем, который, видимо, не подумал, что боеприпас может быть опасен. Хватило нескольких ударов камнем по патрону, чтобы произошел взрыв, который чуть не лишил 15-летнего парня нескольких пальцев.

Врачи подоспели вовремя. Школьнику успели спасти пальцы, наложили гипс и отправили домой. К счастью, больше никто не пострадал. В обстоятельствах ЧП разбираются региональный Следком и полиция.

- Сотрудники отдела полиции №2 УМВД России по городу Хабаровску проводят проверку по данному факту. По ее результатам будет принято решение, - сообщил «КП» Кирилл Блинов, старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по городу Хабаровску.

В частности правоохранителям предстоит выяснить, по какой причине патроны оказались на улице.

ЧППроисшествия: ЧП