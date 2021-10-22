30 октября 2021 года выходной или нет в Хабаровском крае Фото: Иван МАКЕЕВ

Локдаун в России – это уже не догадки и опасения, а реальность. Президент России подписал указ «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 года». При этом окончательное решение по введению нерабочих дней принимают губернаторы и правительства регионов. О том, что известно о новых ковидных ограничения и нерабочих днях в материале «Комсомольской правды» - Хабаровск».

РАБОТАЕМ ИЛИ НЕТ?

Указ «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 года» был опубликован в День Хабаровского края – 20 октября. Жители региона два дня находились в томительном ожидании, и всех мучил вопрос – введут ли нерабочие дни в Хабаровском крае.

- Президентом подписан указ о нерабочих днях с 30 октября. Плюс нам, губернаторам, правительствам регионов поручено разработать дополнительные меры и взять на себя ответственность за сбережения людей, их здоровье в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, поэтому я уже подписал постановление о введении в крае новых ограничений. Связаны они с ростом заболеваемости, с недостаточными темпами вакцинации от коронавируса, что является единственной возможностью для нас ограничить распространение инфекции и жить прежней жизнью, - сказал Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

Окончательное решение о нерабочих днях пока не принято. Введение нерабочих дней с одной стороны – это экономические риски, а с другой – здоровье жителей региона. Именно поэтому принять окончательное решение главам регионов достаточно сложно. Необходимо оценить ситуацию с распространением коронавируса, загруженностью коечного фонда и течением ковида у пациентов, находящихся в зоне риска. Однако уже сейчас подписано постановление об ужесточении ковидных ограничений.

- Во-первых, заполняемость кинотеатров, театров, филармоний, цирков, домов культуры, фитнес-центров, бассейнов устанавливается в 50%. Футбол и хоккей – наши профессиональные клубы пока будут поддерживать не более 1000 зрителей. Международные, всероссийские, межрегиональные, краевые, муниципальные физкультурные и спортивные мероприятия по-прежнему допускаются к проведению с количеством участников до 100 человек. Религиозные мероприятия всех конфессий разрешаются с заполняемостью залов не более 50%. Дистанционный режим работы для беременных женщин и людей старше 60 лет сохраняется. Масочные режим вообще не обсуждается – это норма жизни сегодня, так же, как и социальная дистанция, - добавил Михаил Дегтярев.

Что касается введения QR-кодов, то по этому пункту тоже пока нет окончательного решения.

- Никогда не говори никогда в вопросах борьбы с ковидом. Введение QR-кодов – это возможно. Мы изучаем опыт и возможности других регионов. Но при этом пока речи об обязательном QR-кодировании в общественных местах не идет. Мы надеемся на ответственность бизнеса, - добавил губернатор Хабаровского края.

Ожидается, что окончательное решение о введение нерабочих дней будет принято во время оперативного штаба по коронавирусу.

80% К КОНЦУ НОЯБРЯ

Напомним, что буквально вчера, 21 октября, глава Роспотребнадзора Хабаровского края Татьяна Зайцева подписала новое постановление, согласно которому расширился список компаний, сотрудники которых подлежат обязательной вакцинации.

Теперь до 20 ноября прививку должны поставить сотрудники бань и саун. Также требование касается работников учреждений культуры, развлекательных заведений, общепита, ЖКХ, энергетики и медицины. Вакцинированы должны быть не менее 80% представителей связанных с этими отраслями профессий.

- Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции расценивается как неблагополучная. Наибольший удельный вес заболевших приходится на взрослое трудоспособное население в возрасте от 18 до 60 лет, который составляет 74%. Отмечается рост числа заболевших среди лиц, занятых в сфере услуг, активно посещающих общественные места – торговые центры, развлекательные площадки, спортивные мероприятия, бары и рестораны, а также пользующиеся общественным транспортом, - отметила Татьяна Зайцева, глава Роспотребнадзора Хабаровского края.

«Комсомольская правда» - Хабаровск» следит за развитием ситуации.

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

80% работников компаний Хабаровского края обязали вакцинироваться: в список вошли банщики, массажисты и сотрудники общепита

Прививки от ковида должны быть поставлены до 20 октября (подробнее)

В Хабаровском крае ужесточили ковидные ограничения

Роспотребнадзор отреагировал на ухудшение эпидемиологической ситуации в регионе (подробнее)

Губернатор Михаил Дегтярев рассказал, будут ли вводить QR-коды в Хабаровском крае

Ситуация с коронавирусом в регионе достаточно напряженная (подробнее)