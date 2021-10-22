Что посмотреть и купить на ярмарке «АмурФест. Осень» в Хабаровске Фото: Илья ФЕДУЛОВ

Ярмарка «АмурФест» вновь вернулась в Хабаровск. Только в этот раз осенью. Весенняя ярмарка имела большой успех – люди с большим удовольствием посетили несколько площадок фестиваля и хорошо провели время. Осеннюю ярмарку также решили проводить в течение нескольких дней. Старт – 22 октября. Пока на площади Ленина не так много гостей, но все они в отличном настроении.

Что посмотреть и купить на ярмарке «АмурФест. Осень» в Хабаровске Фото: Илья ФЕДУЛОВ

ЛУЧШЕЕ МЕСТО ДЛЯ ЗНАКОМСТВА С КУЛЬТУРОЙ

Осень – пора сбора урожая и перехода к суровой зиме. Но это не повод унывать, особенно если знать, как организовать свой досуг. 22 октября на площади Ленина открылся краевой фестиваль-ярмарка «АмурФест. Осень». В этот раз мероприятие приурочили к знаковой дате - 83-летию региона. Весной «АмурФест» проходил в майские выходные – с 1 по 3 мая. В осенней ярмарке принимают участие более 30 мастеров декоративно-прикладного искусства, предпринимателей и рестораторов.

Что посмотреть и купить на ярмарке «АмурФест. Осень» в Хабаровске Фото: Илья ФЕДУЛОВ

- Много людей было до 11 утра, потом стало меньше. Думаю, на выходных будет больше. Весной я не участвовала, потому что попросту не знала, как сюда попасть, а в этот раз подсуетилась и вот я здесь. Я тут продаю крафтовые бумажные пакеты с тематическими рисунками дальневосточных диких зверей и украшения по типу ловцов снов. Все это – ручная работа. Хорошо, что правительство предоставляет такую возможность – бесплатно выставиться на центральной площади и показать то, чем занимаешься. Думаю, «АмурФест» нужен как раз для этого – показать многогранную культуру нашего края через предпринимателей, и не только, - рассказала Виктория Дайнакова, продавец одной из торговых точек «АмурФеста. Осень».

Что посмотреть и купить на ярмарке «АмурФест. Осень» в Хабаровске Фото: Илья ФЕДУЛОВ

ФОТОЗОНЫ И АРТ-ОБЪЕКТЫ

Площадка фестиваля на главной городской площади разделена на несколько тематических зон: торговые ряды, сцена, фотозона, фудкорт, а между ними общее пространство.

Что посмотреть и купить на ярмарке «АмурФест. Осень» в Хабаровске Фото: Илья ФЕДУЛОВ

Естественно, осеннюю ярмарку не могли оставить без традиционных тематических фотозон. Так, например, недалеко от здания краевого правительства установили фотозону-рамку, которую украсили осенними листьями и растениями.

Что посмотреть и купить на ярмарке «АмурФест. Осень» в Хабаровске Фото: Илья ФЕДУЛОВ

Чуть ближе к улице Пушкина вновь поставили фотозону в форме куба, с развивающимися на ветру желтыми, оранжевыми и красными лентами.

Что посмотреть и купить на ярмарке «АмурФест. Осень» в Хабаровске Фото: Илья ФЕДУЛОВ

В центре площади Ленина можно найти необычные арт-объекты. На одном лошади ярких цветов установлены рядом с сеном.

Что посмотреть и купить на ярмарке «АмурФест. Осень» в Хабаровске Фото: Илья ФЕДУЛОВ

На втором – изображена влюбленная пара, стоящая под зонтом рядом с настоящим ретро автомобилем.

Что посмотреть и купить на ярмарке «АмурФест. Осень» в Хабаровске Фото: Илья ФЕДУЛОВ

Учитывая ковидную обстановку, на фестивале размещен пункт вакцинации, а на входе организаторы раздают маски, мерят температуру.

Что посмотреть и купить на ярмарке «АмурФест. Осень» в Хабаровске Фото: Илья ФЕДУЛОВ

- На осенней ярмарке можно приобрести авторские пледы, сумки, украшения и сувениры, шкатулки, обереги, изделия из кожи, замши и дерева, многое другое. Предприниматели и рестораторы предложат жителям края мед, варенье, сушеные ягоды, продукты для полезного питания, горячие напитки и легкие закуски, - отметили в краевом правительстве.

Людей на площади к середине первого дня не много. Горожане мирно прохаживаются вдоль рядов, фотографируются, некоторые что-то покупают. Большинство хабаровчан днем в пятницу на работе, также свою лепту в наполняемость пространства вносит ветреная погода. Хотя для ковид-безопасности такая социальная дистанция - это даже неплохо.

Что посмотреть и купить на ярмарке «АмурФест. Осень» в Хабаровске Фото: Илья ФЕДУЛОВ

- Мы все обошли, нам очень все понравилось. Правда, немного прохладно, но ничего. Надеемся, в выходные будет теплее. Очень понравились арт-объекты. Хорошо, что проводятся такие мероприятия, по ним видно, чем живет наш город, - поделилась впечатлениями хабаровчанка.

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