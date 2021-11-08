Может съесть собак: тигра заметили у таежного села в Хабаровском крае

Вероятные следы тигра нашел рыбак на обочине трассы рядом с таежным селом Фото: Влад КОМЯКОВ

Село Булава (Ульчский район) раскинулось на берегу Амура и окружено густой тайгой. У местных жителей появился повод для тревоги - возле населенного пункта заметили, предположительно, тигриные следы. Под угрозой собаки, к которым редкие коты проявляют необъяснимую склонность.

Вероятные следы тигра нашел рыбак на обочине трассы рядом с таежным селом. Ширина пятки - восемь сантиметров, что говорит о взрослой особи. Пока сообщений о выходе краснокнижного зверя к людям не поступало.

- На месте работает инспектор, проверяет информацию. В помощь к нему присоединится еще один наш сотрудник. Им предстоит найти следы и понять, что они действительно принадлежат амурскому тигру. Местных жителей призываем соблюдать рекомендации по поведению в местах обитания полосатых хищников, - прокомментировали «КП» в минприроды Хабаровского края.

Выход тигров к лесным деревням нельзя назвать редкостью в регионе. Обычно полосатые коты стараются не приближаться к местам обитания человека. Вынудить тигра приблизиться к селу могли болезнь, охотники или голод. В последнем случае одними из первых жертв амурского тигра могут стать домашние собаки.

К псам краснокнижные хищники испытывают необъяснимую тягу. Тигры могут часами наблюдать за человеком с собакой. Как только хозяин и пес разделяются, полосатый зверь бесшумно хватает питомца, убивает и тащит в тайгу. Подобная ситуация возникла в сентябре в другом лесном поселке - Золотой, где тигр утащил порядка десяти собак. Добычей кота становились даже те собаки, которые сидели в вольерах.

Жителям Булавы специалисты советуют спрятать домашних животных, быть внимательными и стараться как можно меньше находиться на улице, особенно вечером. Передвигаться желательно большими компаниями.

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