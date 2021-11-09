Из-за гололеда в Хабаровске травмпункты оказались переполнены: «На прием записаны 50 человек»

Из-за наледи пешеходы стали чаще падать Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Во вторник, 9 ноября, с самого утра травмпункты Хабаровска столкнулись с резким притоком людей. Причиной тому сильная наледь, которую можно было наблюдать во всех районах города. Ливший с утра дождь из-за понижения температуры привел к тому, что улицы оказались покрыты плотной ледовой коркой.

Зеркально гладкая наледь на тротуарах и дорогах стала серьезной проблемой не только для автомобилистов, но и для пешеходов. Из-за аномально скользких улиц горожане не могли нормально передвигаться. Как следствие, это привело к череде падений.

- У нас сейчас записано порядка 50 человек на прием, около 20-30 мы уже с утра приняли. В самом помещении травмпункта просто невозможно пройти, настолько много людей, - рассказал «КП» - Хабаровск» Сергей Русин, заведующий травматологическим пунктом краевой клинической больницы №2.

Утром наледь можно было наблюдать во всех районах города Фото: Евгений СТОЯНОВ

Напомним, из-за аномального гололеда ГИБДД призвала автомобилистов воздержаться от поездок. Если поездку отложить не получается, необходимо строго соблюдать ПДД.

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