Конец света: ледяной дождь в ЕАО стал причиной отключения электроэнергии

Еврейская АО покрылась ледяной коркой. Фото: @eaomedia.
От ледяного дождя 9 ноября пострадал не только Хабаровский край, но и Еврейская автономная область. В Ленинском, Смидовичском и Октябрьском районах области из-за непогоды были повреждены линии электропередачи и опоры ЛЭП. Из-за прошедшего ночью дождя все электрические провода покрылись ледяной коркой. В результате без электроснабжения остался 21 населенный пункт.
РАЗРУШИТЕЛЬНАЯ СТИХИЯ
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по ЕАО, сейчас на объектах задействовано 10 аварийно-восстановительных бригад, свыше 30 человек и 12 единиц техники. В большей части населенных пунктов электроснабжение уже восстановлено.
Однако ледяные оковы сковали не только линии электропередачи. Так, утром 9 ноября, как и в Хабаровском крае, было введено ограничение для движения междугородних автобусов. На дорогах между населенными пунктами было зафиксировано несколько ДТП: перед поселком Николаевкой автомобиль столкнулся с погрузчиком, в результате чего вылетел с дороги и перевернулся, а на Ленинской трассе на спуске после села Димитрово машина вылетела в кювет.
Под грузом ледяных оков деревья прогнулись. Фото: @eaomedia.
Кроме того, жители автономии жалуются на отсутствие сотовой связи.
- Связь у двух операторов отсутствует. Не успели отойти от паводка, так другая напасть, - пожаловалась в соцсетях жительница села Ленинское.
Еще не завявшие цветы стали стеклянными. Фото: @eaomedia.
Все аварийно-спасательные службы находятся в готовности, на дорогах оборудованы 14 пунктов обогрева для водителей и пассажиров, попавших в затруднения. Здесь они могут обратиться за помощью, погреться и зарядить средства связи.
По прогнозам синоптиков, погода наладится только после 12 ноября. Гражданам рекомендуют не садиться за руль без крайней необходимости, постараться избегать поездок за пределы населенных пунктов, а также быть осторожными с открытым огнем (печами и свечами) и при использовании электроприборов.
КРАСОТА ПО-ЕВРЕЙСКИ
Некоторые местные жители отметили, что хоть регион и столкнулся с дорожными и коммунальными проблемами, образовавшиеся ледяные сосульки выглядят очень красиво. Соцсети заполонили фотографии с глянцевыми деревьями, растениями, скамейками и многим другим.
Некоторые объекты чем-то напомнили сказки. Фото: @eaomedia.
- Как красиво, но так грустно, - написала пользовательница соцсетей.
- Как в сказке, - добавила местная жительница.
- Ну прелесть же. Правда, злая для тех, кто сейчас на улице, - отметила в комментариях девушка.
Подобная ситуация происходила минувшей осенью в Приморском крае. Фото: @eaomedia.
В ГУ МЧС России по ЕАО напоминают, что при возникновении ЧС необходимо обратиться по единому номеру экстренных служб - 112.
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