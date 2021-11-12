Климатическая зима приходит в Хабаровский край Фото: Олеся Приходько

За последние несколько дней Хабаровский край и соседняя Еврейская АО пережили буквально все: ледяной дождь, суточный снегопад, отключение электроэнергии, множество ДТП, рост травматизма. И это только за три дня. Циклон не дает выдохнуть никому. Однако вскоре его влияние на регионы прекратится, и жизнь вновь вернется на круги своя. Синоптики рассказали, сколько еще будет продолжаться непогода и чего ждать в ближайшие выходные.

- Можно сказать, что влияние циклона, который принес нам такие сложные условия, еще сегодня, 12 ноября, сохранится. Особенно в южных районах края и Хабаровске. Сам он сейчас находится на севере Сахалина и далее переместится в Охотское море. Под его влиянием в Хабаровском крае останутся завтра и два последующих дня только северные районы – охотское побережье. А вот в южных районах сегодня еще снежок возможен, а с завтрашнего дня, 13 ноября, все стабилизируется, - рассказала «КП» - Хабаровск» Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

Как рассказала синоптик, за пару дней в Хабаровском крае выпала половина месячной нормы осадков. И это не конец.

- Снег в ноябре еще выпадет, но, я думаю, неделя передышки у нас точно есть. Предстоящие выходные и вся следующая неделя будут без существенных осадков. Такого циклона, чтобы опять выпало столько снега, мы не ждем, - добавила синоптик.

С понедельник в регион придет климатическая зима. С этого дня ожидаются только отрицательные температуры.

- Ночные температуры опустятся от -7 до -12 градусов. А дневные будут в пределах от -1 до -6 градусов, - объяснила Галина Брынцева.

Хабаровчанам стоит утеплиться, а водителям поменять шины, если кто-то еще этого не сделал.

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