Водитель автобуса, устроивший смертельное ДТП в Хабаровском крае, отправится в колонию

Автобус съехал в кювет и опрокинулся на бок. Фото: sovgavanrf Фото: Социальные сети

Судом Нанайского района Хабаровского края вынесен приговор по уголовному делу в отношении водителя, из-за которого погибли люди. Три года лишения свободы в колонии-поселении и запрет на управление транспортом через два года после освобождения – такое наказание получил виновник.

Его признали виновным в преступлении, предусмотренном статьей 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, гибель двух и более лиц). Свою вину водитель признал полностью, а также принял меры к возмещению морального вреда родственникам погибших и пострадавшим.

Напомним, в ночь на 1 мая 2021 года водитель пассажирского автобуса на 362 километре автодороги Хабаровск-Лидога-Ванино из-за переутомления уснул за рулем и потерял управление. Из-за этого автобус скатился в кювет и перевернулся. Авария унесла жизни 48-летней женщины и двух девушек 17- и 21-летнего возраста. Еще три пассажира получили тяжелые травмы. Всего в автобусе было 32 человека, десять из которых пострадали в данном ДТП.

По инициативе губернатора края Михаила Дегтярева после аварии был введен режим ЧС межмуниципального характера. Это позволило выплатить компенсации пострадавшим: с легкими травмами – в размере 200 тысяч рублей, с травмами средней и тяжелой степени тяжести – 400 тысяч рублей. Семьям погибших выплатили по миллиону рублей.

Кроме водителя наказание по уголовному делу «светит» и владельцу компании-перевозчика. Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение в отношении Юрия Васильева, владельца ООО «Васильев», которому и принадлежал автобус.

Он обвиняется по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц). Владелец компании не обеспечил должный режим труда и отдыха водителей. Из-за усталости водитель уснул за рулем, что и привело к смертельной аварии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Трое человек погибли в ДТП с автобусом в Хабаровском крае

Жертвами аварии стали две женщины и 17-летняя девушка (подробнее)

Режим ЧС ввели после ДТП с автобусом в Хабаровском крае

Пострадавших с тяжелыми травмами вертолетом доставили в хабаровскую больницу (подробнее)

Прокуратура организовала проверку после ДТП с автобусом в Хабаровском крае

Трагедия унесла жизни троих человек, двое - в тяжелом состоянии (подробнее)