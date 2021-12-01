Угрожал ножом, обещая любовь до гроба: читинец с разбитым сердцем похитил возлюбленную и повез в Хабаровск за счастливой жизнью

37-летний Руслан, по словам девушки, не очень хорошо к ней относился, иногда бил Фото: Александр ГЛУЗ

Любовь - удивительная вещь: ради нее люди готовы совершать как удивительно прекрасные, так и откровенно страшные поступки. Чего стоит кемеровская история, где бывший парень несколько часов жестоко избивал девушку, а полиция на вызовы не приезжала. В Чите рассыпавшийся роман привел к не таким трагичным, но не менее печальным последствиям.

ЛЮБОВЬ БЕЗ ВОЗРАСТА

Алена (все имена изменены - прим. ред.) около года назад познакомилась с Русланом. Веселый и обаятельный мужчина смог обратить на себя внимание симпатичной девушки. Влюбленные, забыв о разнице в возрасте в 19 лет, «растворились» друг в друге и в итоге стали жить вместе.

Но конфетно-букетный период продлился недолго, а на деле оказалось все не так радужно, как рисовала себе влюбленная Алена. 37-летний Руслан, по словам девушки, не очень хорошо к ней относился, иногда бил. Читинка приняла, как ей казалось, единственно верное в такой ситуации решение и ушла от обидчика.

Уязвленный Руслан не мог найти себе покоя и пытался вернуть 18-летнюю возлюбленную, но та лишь говорила: «Наши отношения в прошлом». Мужчина с разбитым сердцем решил во что бы то ни стало возобновить роман, даже если придется применить силу и нарушить закон.

25 НОЯБРЯ

В этот день Руслан приехал к любимой в надежде поговорить. Алена вышла к экс-бойфренду в домашних трениках, футболке и куртке. Мужчина долго уговаривал сесть девушку в машину, чтобы покататься по Чите и обсудить отношения. Алена в итоге согласилась и после непродолжительной автопрогулки поняла, что покидает пределы города.

Девушка, как она рассказала следователям, попросила бывшего выпустить ее, но у Руслана был другой план. Мужчина твердил: «Мы приедем в Хабаровск, и все будет хорошо, нас ждет счастливая жизнь. Потерпи». В качестве аргументов для усмирения Алены у Руслана были угрозы и нож, который изъяли при задержании.

Заложнице и похитителю предстоял неблизкий путь: от Читы до Хабаровска более 2,1 тысячи километров - примерно 1,5-2 суток в пути. На остановках Руслан запирал машину, а Алену далеко от себя не отпускал. Однако то ли судьба, то ли случай заставили мужчину сделать вынужденную остановку через 1,3 тысячи километров в Шимановске (Амурская область).

СУДЬБОНОСНАЯ ПОЛОМКА

В Шимановск нелегкая занесла пару из-за поломки, по предварительным данным, светового оборудования машины. В городе у Руслана оказались друзья, которые обещали помочь и приютили читинцев. Алену заперли в квартире, сами пошли чинить авто. Тут девушка поняла: вот он, отличный шанс бежать.

Дверь в квартиру запиралась изнутри, пленница выскользнула на улицу, но куда идти - не знала. Девушка подошла к первому встречному, узнала, где находится ближайшее отделение полиции, и рассказала все оперативникам. Руслана задержали и отправили в СИЗО, а перепуганную Алену отпустили домой в Читу.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Похищение человека с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья». В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, - прокомментировал «КП» Алексей Лубинский, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Амурской области.

Руслану грозит до 15 лет колонии.

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