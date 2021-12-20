Ружье и огнестрел: появились подробности смерти магаданского депутата, который был замешан в скандале с массовым убийством гусей

На жутких снимках, сделанных в 60 километрах от Анадыря, человек с ружьем позирует в центре надписи «Чукотка! 2021» Фото: Социальные сети

У жителей далекой и труднодоступной Чукотки есть золотое правило, которое помогает выживать в суровых условиях вечной мерзлоты: «Не бери у природы больше, чем тебе нужно, иначе настигнет наказание». От того в конце мая 2021 года соцсети разразились волной возмущения из-за опубликованных фото с охотничьими трофеями. В центре скандала оказался народный избранник из Магадана.

СЕРДЕЧКО ИЗ МЕРТВИЧИНЫ

На жутких снимках, сделанных в 60 километрах от Анадыря, человек с ружьем позирует в центре надписи «Чукотка! 2021», в конце которой «красуется» саркастичное сердечко. Об уважении к местному животному миру охотники явно не слышали - каждая буква выложена тушками гусей, журавлей и уток. Всего на кадрах насчитали 178 водоплавающих.

Всего на кадрах насчитали 178 водоплавающих Фото: Социальные сети

Пока пользователи писали гневные комментарии из серии: «Жадности нет предела» и «Хватит разорять Чукотку», прокуратура организовала проверку. Местные законы гласят: охотиться без ограничений могут коренные жители региона, остальные - будьте добры, получите лицензию. Разрешенный период добычи - с 14 по 24 мая. За сезон охоты можно отстрелить не больше двух журавлей, пяти гусей (по одному в день) и до пяти уток в день.

Прокуратура установила: леденящее кровь фото появилось в охотничьей группе 20 мая, а значит, в разрешенный период охоты на водоплавающих. Получается, что даже по самым скромным подсчетам, устроить столь массовый отстрел птиц под силу компании примерно из 36 добытчиков. Дальше дело ушло в чукотский следком, наступила редко прерываемая тишина, а вокруг персоны с жуткой фотографии вырос барьер.

ДЕАНОН

«Героя» снимка вычислили быстро: им оказался влиятельный человек. Фотографии быстро исчезли из охотничьих пабликов, но, как известно, интернет помнит все. Варварские кадры были повсюду, а пользователи соцсетей утверждали: «Человек с ружьем - депутат Магаданской городской думы Александр Крамаренко».

Скандал поднялся огромный, народный избранник попал в поле зрения чукотского Следственного комитета. Правда, в каком статусе - до сих пор непонятно, ведомство не раскрывает подробности этого дела. Партия «Единая Россия», в которой состоял Александр Крамаренко, приостановила его членство. Появились подозрения, что скандальный снимок мог быть сделан до начала охотничьего сезона.

В центре скандала оказался народный избранник из Магадана. Фото: Магаданская городская дума

- Снимок был опубликован в Instagram сообщества охотников Сибири 10 мая, но позже удален. Стоит отметить, что сезон охоты на Чукотке открылся только 15 мая, вследствие чего мог быть нарушен закон по статье «Незаконная охота», - говорится в сообщении на сайте партии.

Сам депутат свою позицию не объяснял. Телефоны Александра Крамаренко не отвечали, помощники бросали трубки, а запрос, который «КП» отправляла депутату в июне, так и остался без внимания. Следком сослался на тайну следствия, а магаданский парламент воздержался от комментариев.

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Результаты проверки чукотского СК стали известны в конце июня. Следователи установили, что фото с мертвыми птицами было сделано в период с 14 по 17 мая. Для памятного снимка охотники убили около 175 гусей, одного журавля и двух уток.

Уголовное дело было возбуждено по факту незаконной охоты, совершенной с причинением особо крупного ущерба. С места, где было сделано резонансное фото, забрали порядка 100 фрагментов обрезанных крыльев гусей. Краснокнижных птиц в братской могиле следователи не нашли. Ущерб предварительно оценили в 712 тысяч рублей.

ГИБЕЛЬ ДЕПУТАТА

Вечером 19 декабря Александра Крамаренко нашли мертвым в своем магаданском офисе. По данным источника «КП» в правоохранительных органах, рядом с телом лежало ружье, которое, по предварительным данным, вернули народному избраннику после проверки. Скончался депутат, по словам собеседника, от огнестрельного ранения.

- По факту смерти Александра Крамаренко проводится проверка в рамках статьи «Убийство». Выясняются обстоятельства происшествия, идет опрос родственников, коллег, сослуживцев, проверяются камеры видеонаблюдения. Причина смерти станет понятна после проведения судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - прокомментировал «Комсомолке» Андрей Макаров, старший помощник руководителя СУ СКР по Магаданской области.

По его словам, следователи рассматривают «все стандартные версии случившегося, в том числе противоправные действия в отношении погибшего».

В чукотском СКР корреспонденту издания сообщили, что расследование уголовного дела по статье «Незаконная охота» продолжается. Максимальное наказание - до пяти лет колонии.

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

СК взялся за скандальное дело о депутате, который выложил трупами птиц надпись «Чукотка 2021»

Возбуждено уголовное дело, а магаданский избранник народа продолжает отмалчиваться (подробнее)

Прокуратура начала проверку после фото с надписью из десятков туш гусей

В социальных сетях обсуждают снимок, на котором человек с ружьем фотографируется на фоне туш гусей. Из диких птиц на снегу выложена надпись «Чукотка 2021» (подробнее).