На Сахалине после массового отравления людей закрыли киоск с шаурмой

СЕГОДНЯ 05:44 2018-10-01T05:44:11+03:00

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В Южно-Сахалинске впервые за последние пять лет было зафиксировано массовое отравление фастфудом. С 15 по 16 сентября в городскую больницу обратился 41 человек, все они утверждали, что отведали ближневосточного блюда в киоске «У Акопа». В связи с этим суд приостановил деятельность торговой точки на 90 месяцев.

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Сахалинской области, в киоске были отобраны пробы воды, полуфабрикатов, готовой продукции и продовольственного сырья. Результаты впечатляют: в помидорах, огурцах, жареной курице, соусе и лаваше были найдены бактерии из группы кишечной палочки и сальмонелла. На внутренней поверхности холодильника обнаружен возбудитель сальмонеллеза.

Кроме этого, в самом киоске нет условий для мытья разделочной утвари, а хранение продуктов не выдерживает никакой критики.

Владелец торговой точки теперь должен направить своих работников на обследование. Работа киоска приостановлена. Эпидемиологическое расследование продолжается.

Расследованием вспышки занялся не только Роспотребнадзор, но и областной Следственный комитет. Ведомство организовало доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.