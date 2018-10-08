Отопление наконец-то приходит в дома Хабаровска

СЕГОДНЯ 08:42 2018-10-08T08:42:44+03:00

В первую очередь потеплело в больницах, детских садах и школах

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В краевой столице стартовал отопительный сезон. Батареи уже потеплели в больницах, детских садах и школах и частично в жилых домах. Тепло почувствовали жильцы больше 250 многоквартирников. Энергетики заверили, что в ближайшее 10 дней тепло придет во все дома Хабаровска.

- Во время подготовки к отопительному сезону устранили проблемы на семи участках трубопровода. Рабочие заваривали стыки, монтировали тепловые камеры. В этом году гидравлические испытания проходили перед самым началом отопительного сезона. Было выявлено девять серьезных повреждений, все они практически устранены, - рассказал Вячеслав Аронович, директор структурного подразделения «Хабаровские тепловые сети».

Энергетики не исключают, что есть возможность прорывов. Поэтому они работают в аварийном режиме и готовы оперативно устранить неполадки. После подключения города к теплу подрядные организации займутся восстановлением нарушенного благоустройства.

Напоминаем, в Хабаровском крае работает «горячая линия» по отопительному сезону. Вопросы от населения специалисты принимают по телефону 8 (4212) 40-23-40.