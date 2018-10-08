Главные врачи на Камчатке скрыли свои миллионные заработки

СЕГОДНЯ 12:47 2018-10-08T12:47:31+03:00

Они просто не указывали реальные суммы в справках о доходах

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На Камчатке 13 руководителей больниц и поликлиник оказались в поле зрения работников прокуратуры. Главные врачи нарушили требования антикоррупционного законодательства и скрыли реальные цифры своих доходов.

- Проверку проводили по данным за 2017 года. Выяснилось, что руководители медицинских учреждений в справках о доходах указывали недостоверные сведения о своих реальных заработках, расходах и обязательствах имущественного характера, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Камчатского края.

По данным проверки, скрываемые доходы главных врачей составили от 10 тысяч рублей до миллиона. Руководителям, уличенным в нарушении антикоррупционного законодательства, назначили дисциплинарное наказание, а именно вынесли выговор и замечания.

Напомним, министр здравоохранения края также попала в поле зрения правоохранителей. Татьяну Лемешко обвинили в растрате в особо крупных размерах. По версии следствия, чиновница умыкнула из бюджета 22 миллиона рублей, выделенных региону в рамках программы «Развитие здравоохранения в Камчатском крае».