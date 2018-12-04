2018-12-04T05:02:59+03:00
Общество

Хабаровским родителям рассказали о воспитании детей и решении конфликтов

На вопросы мам и пап отвечали психологи, в том числе в режиме видеоконференцсвязи
Ольга КИВА
Поделиться:
Хабаровским родителям рассказали о воспитании детей и решении конфликтовХабаровским родителям рассказали о воспитании детей и решении конфликтовФото: Андрей КАРА
Изменить размер текста:

В Хабаровске прошло краевое родительское собрание по вопросам воспитания и разрешения конфликтных ситуаций с участием психологов, родителей и педагогов. Здесь мамы и папы смогли получить ответы на вопросы, касающиеся воспитания детей и разрешения конфликтных ситуаций в семье. Порядка 400 участников участвовали в мероприятии в режиме видеоконференцсвязи.

- Взрослые не всегда могут разглядеть начальные признаки стресса, найти правильные слова и оказать поддержку детям. Мы собрали в студии специалистов, которые помогут взрослым найти пути решения конфликтных ситуаций, когда ребенок встает в оппозицию. Эксперты рассказали, как должны действовать педагоги и куда нужно обращаться родителям, чтобы помочь ребенку, - рассказала Алла Кузнецова, министра образования и науки края.

Среди прочих проблем участники обсудили вопросы воспитания между школой и родителями. Мамы и папы считают, что учителя должны обучать и воспитывать детей, а учителя в свою очередь настаивают, что воспитанием должны заниматься родители. Педагог может подсказать родителям, как воспитывать ребенка, а родители должны обращать внимание на то, что происходит со школьником.

Отчасти поводом для проведения краевого родительского собрания послужил конфликт в школе № 37 Комсомольска-на-Амуре между педагогом и учеником второго класса. В решении этой ситуации задействовали комиссию, в составе которой представители управления общего и дополнительного образования края совместно и специалисты центра психолого-педагогической и медико-социальной помощи. Члены комиссии выясняют глубинные причины возникновения конфликта.

Хабаровчанам напоминают, что задать вопросы специалистам и узнать подробнее о помощи ребенку в трудной ситуации можно по телефонам 30-74-70 и 21-29-69. Также обращения принимают на сайте Хабаровского центра психолого-педагогической и медико-социальной помощи www.pmss27.ru.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Туристы из Кореи стали чаще летать в Хабаровск
Дети в Хабаровском крае по закону должны быть дома после 22 часов
В Биробиджане автовладелец случайно спалили машину и сам едва не пострадал
Китайский инвестор собирается построить судоремонтный завод на Камчатке
В Хабаровском крае нашли помещение, незаконно отремонтированное за счет бюджетных денег
Виктор Ишаев презентует свою книгу в Хабаровске
Печальные итоги подвели по дорожным авариям в Хабаровском крае
Гаражный вор умыкнул у хабаровчанина шесть велосипедов и зимнюю резину
«Народные учителя» из Хабаровского края прошли обучение в Москве
В Хабаровском крае напомнили о запрете дарить подарки госслужащим
Домохозяйка из Комсомольска наживалась на доверии обитателей соцсети
В Комсомольске-на-Амуре из-за аварии ограничили движение на проспекте Первостроителей
В ужасной аварии под Хабаровском погиб водитель
Пешеходный переход возле хабаровской школы №10 обустроят в следующем году
Набережную Хабаровска украсят ледовые скульптуры лотосов, амурских рыб, тигра и медведя
Матч «СКА-Нефтяник» - «Старт» 18 декабря: хабаровчане добились четвертой крупной победы
Разозлившийся комсомольчанин забрал у шумного соседа паспорт
В Хабаровске за уклонение от налогов осудят директора кирпичного завода
Коренные народы в Хабаровском крае рассказали, почему не могут наловить себе рыбы
Матч «Амур» - «Куньлунь Ред Стар» 18 декабря: «драконам» не удалось сломить хабаровчан
Японские инвесторы присоединились к строительству международного аэропорта в Хабаровске
Переправу «Ванино-Холмск» закрыли с 19 декабря
Хабаровские геймеры поборются за приз в 100 тысяч рублей
Погода в Хабаровске на 19 декабря 2018 года: днем до -14 градусов, небольшой снег
Китайским бизнесменами предложили совместные проекты в Хабаровском крае
Авиасообщение других регионов с Камчаткой восстановлено
Сахалин наградят 883 миллионами рублей за рост экономики
Тхэквондисты сошлись «стенка на стенку» на турнире в Хабаровске
Краснокнижную камышовую жабу запретили продавать через интернет в Хабаровском крае