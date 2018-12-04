2018-12-04T05:02:59+03:00
Общество

Хабаровским родителям рассказали о воспитании детей и решении конфликтов

На вопросы мам и пап отвечали психологи, в том числе в режиме видеоконференцсвязи
Ольга КИВА
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Хабаровским родителям рассказали о воспитании детей и решении конфликтовХабаровским родителям рассказали о воспитании детей и решении конфликтовФото: Андрей КАРА
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В Хабаровске прошло краевое родительское собрание по вопросам воспитания и разрешения конфликтных ситуаций с участием психологов, родителей и педагогов. Здесь мамы и папы смогли получить ответы на вопросы, касающиеся воспитания детей и разрешения конфликтных ситуаций в семье. Порядка 400 участников участвовали в мероприятии в режиме видеоконференцсвязи.

- Взрослые не всегда могут разглядеть начальные признаки стресса, найти правильные слова и оказать поддержку детям. Мы собрали в студии специалистов, которые помогут взрослым найти пути решения конфликтных ситуаций, когда ребенок встает в оппозицию. Эксперты рассказали, как должны действовать педагоги и куда нужно обращаться родителям, чтобы помочь ребенку, - рассказала Алла Кузнецова, министра образования и науки края.

Среди прочих проблем участники обсудили вопросы воспитания между школой и родителями. Мамы и папы считают, что учителя должны обучать и воспитывать детей, а учителя в свою очередь настаивают, что воспитанием должны заниматься родители. Педагог может подсказать родителям, как воспитывать ребенка, а родители должны обращать внимание на то, что происходит со школьником.

Отчасти поводом для проведения краевого родительского собрания послужил конфликт в школе № 37 Комсомольска-на-Амуре между педагогом и учеником второго класса. В решении этой ситуации задействовали комиссию, в составе которой представители управления общего и дополнительного образования края совместно и специалисты центра психолого-педагогической и медико-социальной помощи. Члены комиссии выясняют глубинные причины возникновения конфликта.

Хабаровчанам напоминают, что задать вопросы специалистам и узнать подробнее о помощи ребенку в трудной ситуации можно по телефонам 30-74-70 и 21-29-69. Также обращения принимают на сайте Хабаровского центра психолого-педагогической и медико-социальной помощи www.pmss27.ru.

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