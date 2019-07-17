2019-07-17T06:28:40+03:00
Общество

Отравившиеся пациенты в психоневрологическом интернате в Хабаровском крае идут на поправку

Новых случаев сальмонеллеза пока не выявили
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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Отравившиеся пациенты в психоневрологическом интернате в Хабаровском крае идут на поправку. Фото: Министерство здравоохранения Хабаровского края.Отравившиеся пациенты в психоневрологическом интернате в Хабаровском крае идут на поправку. Фото: Министерство здравоохранения Хабаровского края.
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Продолжается расследование вспышки сальмонеллеза в КГБУ «Эльбанский психоневрологический интернат». Напомним, 11 июля у двухсот подопечных интерната выявили симптомы острой кишечной инфекции. Больных госпитализировали, а прокуратура инициировала проверку деятельности учреждения, в результате которой сальмонеллу обнаружили в молочном креме, которым накануне кормили пациентов.

- Сейчас в учреждении проводится комплекс противоэпидемических, профилактических и дезинфекционных мероприятий, проведена заключительная дезинфекция помещений и пищеблока, - рассказали в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю. - Продолжается медицинское наблюдение за заболевшими и контактными. Подопечным и сотрудникам проводится специфическая профилактика бактериофагом, новых случаев заболевания нет.

Тем временем выявляются все новые и новые факты нарушений в деятельности поставщика продуктов эльбанского интерната. В частности, инспекторы установили, что для перевозки яиц в ООО «Летучий» использовали грузовой автотранспорт, который не имеет систему охлаждения; экспедитор и грузчики не имели санкнижек, медицинский осмотр сотрудники не проходили; отсутствовала программа производственного контроля.

В отношении интерната и, в частности, его дирекции и медперсонала возбуждены административные дела, виновным может грозить штраф до 300 тысяч рублей. А пока ситуация остается под контролем надзорных ведомств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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