2019-07-20T06:08:48+03:00
Происшествия

В Комсомольске продолжаются поиски утонувшей девочки

Ребенок пропал десять дней назад в районе городской набережной
Владимир ЗЕНКОВ
Поделиться:
В Комсомольске продолжаются поиски утонувшей девочкиВ Комсомольске продолжаются поиски утонувшей девочкиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Комсомольске-на-Амуре продолжаются поиски утонувшего ребенка. О том, что на набережной города Юности пропала 12-летняя девочка в МЧС сообщили очевидцы. С их слов, ребенок купался в реке, а затем исчез в воде. Вызов поступил 10 июля в пять часов вечера.

Немедленно в район центрального пляжа выдвинулись спасатели, которые обследовали участок дна и побережье, однако поиски ни к чему не привели. К операции подключились местные волонтеры и полиция.

- На сегодняшний день поисковая операция продолжается и речи о том, чтобы поиски свернуть не идет. Не взирая на то, что с момента исчезновения прошло уже 10 дней, ребенка продолжают искать. За минувшие сутки спасатели и сотрудники полиции обследовали 18,5 км акватории и береговой линии реки Амур в Комсомольске-на-Амуре. Поиски результатов не дали. Ребенка продолжают искать, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

С начала поисковой операции спасатели осмотрели более 226 километров водной акватории и берега реки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Власти Хабаровска купят квартиры для переселенцев из бараков
Погода в Хабаровске на 20 июля 2019 года: днем до +31, без осадков
В Хабаровске ищут деньги на новый спортивно-досуговый центр
Новый глава района имени Лазо в Хабаровском крае официально вступил в должность
Фермерам в Хабаровском крае восполнят затраты на содержание домашнего скота
От лап медведей пострадали владельцы пасеки и огорода в Хабаровском крае
В Хабаровском крае для детей с ограниченными возможностями здоровья строят спецкорпус
Больше 20 тысяч семей в Хабаровском крае получат бесплатную психологическую помощь
Владельцу элитного авто дорого обошелся конфликт с поджигателем в Хабаровске
Железнодорожный переезд закроют на улице Тихоокеанской в Хабаровске
Ремонт улицы Павловского в Комсомольске закончится в начале сентября
Землю в Хабаровском крае освободили от ржавого судна
В Хабаровском крае нашли тело утонувшего рыбака
Хабаровчане остались без интернета из-за кражи медного кабеля
Хабаровчане помогут дополнить образ «Дальнего Востока, в котором хочется жить»
Жители Хабаровского края пытаются достучаться до властей через соцсети
Россельхозбанк отменяет комиссии для экспортеров агропромышленного комплекса