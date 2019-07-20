В Комсомольске продолжаются поиски утонувшей девочки

СЕГОДНЯ 06:08 2019-07-20T06:08:48+03:00

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В Комсомольске-на-Амуре продолжаются поиски утонувшего ребенка. О том, что на набережной города Юности пропала 12-летняя девочка в МЧС сообщили очевидцы. С их слов, ребенок купался в реке, а затем исчез в воде. Вызов поступил 10 июля в пять часов вечера.

Немедленно в район центрального пляжа выдвинулись спасатели, которые обследовали участок дна и побережье, однако поиски ни к чему не привели. К операции подключились местные волонтеры и полиция.

- На сегодняшний день поисковая операция продолжается и речи о том, чтобы поиски свернуть не идет. Не взирая на то, что с момента исчезновения прошло уже 10 дней, ребенка продолжают искать. За минувшие сутки спасатели и сотрудники полиции обследовали 18,5 км акватории и береговой линии реки Амур в Комсомольске-на-Амуре. Поиски результатов не дали. Ребенка продолжают искать, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

С начала поисковой операции спасатели осмотрели более 226 километров водной акватории и берега реки.

ИСТОЧНИК KP.RU