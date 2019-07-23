2019-07-23T14:39:12+03:00
Происшествия

Следователи задержали двух человек по делу о пожаре в детском лагере в «Холдоми»

На допрос доставлены директор организации, которой принадлежит лагерь, и директор самого лагеря
Ксения ТУРТЫГИНА
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Следователи задержали двух человек по делу о пожаре в детском лагере в «Холдоми»Следователи задержали двух человек по делу о пожаре в детском лагере в «Холдоми»Фото: Иван ВИСЛОВ
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Учредитель и директор ООО «Экстрим Сервис» (этой организации принадлежит детский оздоровительный лагерь «Холдоми» - прим.ред.) Виталий Бурлаков и директор лагеря Максим Кузнецов задержаны, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Уголовное дело по факту пожара в детском лагере «Холдоми» было возбуждено следователями СУ СК по Хабаровскому краю по двум статьям: причинение смерти по неосторожности и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На момент возбуждения уголовного дела был один погибший – одиннадцатилетняя девочка, еще трое детей попали в реанимацию больницы поселка Солнечный с сильнейшими ожогами. Однако к вечеру 23 июля две девочки и мальчик, находившиеся в реанимации, скончались. Вероятно, дело будет переквалифицировано с п. 1 статьи 109 на п. 3 той же статьи – «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

С завтрашнего дня, 24 июля, в Хабаровском крае будет объявлен трехдневный траур.

ИСТОЧНИК KP.RU

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