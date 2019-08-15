В Хабаровском крае выявили нарушения еще в одном детском лагере
После страшной трагедии в палаточном лагере «Холдоми» в Комсомольске-на-Амуре, унесшей жизни четырех детей, Правительство РФ поручило инициировать проверки детских лагерей по всей стране. Во время этих проверок инспекторы должны убедиться в исправности систем автоматической пожарной сигнализации, наличии первичных средств пожаротушения, доступности путей эвакуации и в их соответствии установленным нормам, а также провести дополнительные инструктажи с руководством и персоналом учреждений по действиям в случае возникновения пожара, эвакуации детей. И вот, во время одной из таких проверок сотрудники МЧС выявили несанкционированное и опасное место детского отдыха.
- Во время проведения профилактического занятия по эвакуации в загородном лагере «Олимп» инспекторы обнаружили здание, не включенное в Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, - сообщил заместитель начальника краевого ГУ МЧС - начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Алексей Яковлев. - Как оказалось, 20 ребят из числа отдыхающих здесь детей по решению руководства учреждения были размещены на первом этаже этого здания. Причем на верхнем этаже велись ремонтные работы, а автоматическая пожарная сигнализация была отключена.
Об этом факте моментально доложили прокурору города Николаевска-на-Амуре, а также Уполномоченному по правам ребенка в Хабаровском крае, сейчас ведомства проводят проверку.
На сегодняшний день сотрудники Госпожнадзора проверили уже 29 учреждений на предмет безопасности, кроме того, по всей стране должны ужесточить требования к установке летних палаточных лагерей.
ИСТОЧНИК KP.RU