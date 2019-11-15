2019-11-15T06:41:17+03:00
Общество

Самый крупный аквапарк страны в Хабаровске обещают сдать в 2022 году

Пока жители краевой столицы осматриваются в огромном новом торговом центре
Александр ШТААЛЬ
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Самый крупный аквапарк страны в Хабаровске обещают сдать в 2022 годуСамый крупный аквапарк страны в Хабаровске обещают сдать в 2022 годуФото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровске сдали масштабный объект – торговый центр на улице Пионерской. В здешних магазинах можно найти продукцию мировых брендов, также в ближайшем будущем посетителям представится возможность посетить точки общественного питания, которых здесь будет 120.

- Следующие масштабные проекты на очереди – это аквапарк и развлекательный центр. Их планируют сдать в 2022 году. К слову, аквапарк будет самым крупным в стране. Пока застройщики закончили изыскательские работы, идет закладка фундамента, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

На первом этаже одного из самых современных торговых центров Дальнего Востока обустроили продуктовый гипермаркет, на втором - брендовые бутики, на третьем - рестораны и развлекательные зоны. К слову, на третьем этаже также есть пространство для творчества «Коммуна».

ИСТОЧНИК KP.RU

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