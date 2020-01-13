2020-01-13T11:40:58+03:00
Общество

В Хабаровске рассказали, как поступят в случае минирования во время ЕГЭ

По итогу последней волны минирований ни в одной из школ взрывных устройств не обнаружили
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске рассказали, как поступят в случае минирования во время ЕГЭВ Хабаровске рассказали, как поступят в случае минирования во время ЕГЭФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
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В Хабаровске заканчиваются проверки школ, где по сообщениям анонима якобы были заложены взрывные устройства. Из 70 школ проверили 67, пока никаких опасных предметов не обнаружили.

- Если, не дай бог, будут минирования в день сдачи ГИА или ЕГЭ, в тот же день председатель комиссии примет решение. Будут два варианта развития событий - либо приостановить сдачу экзамена и перенести его в другой, резервный, пункт, либо перенести на другую дату, - прокомментировал редакции «КП-Хабаровск» Алексей Соболев, начальник отдела общеобразовательных учреждений городского управления образования.

Напомним, утро понедельника, 13 января, в Хабаровске и Биробиджане началось с эвакуации школ. Неизвестные прислали на электронные почты учреждений сообщения о том, что в помещениях якобы заложены бомбы. Школьников после эвакуации отпустили по домам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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