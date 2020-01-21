2020-01-21T06:33:17+03:00
Общество

Хабаровский край в лидерах по числу договоров «Дальневосточной ипотеки»

На Приморский край, Хабаровский край, Республику Саха (Якутия) приходится 75 процентов сделок
Александр ШТААЛЬ
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Хабаровский край в лидерах по числу договоров «Дальневосточной ипотеки»Хабаровский край в лидерах по числу договоров «Дальневосточной ипотеки»Фото: Олег ЗОЛОТО
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Хабаровский край оказался в лидерах по количеству заключенных договоров «Дальневосточной ипотеки». Также отличились Приморский край и Республика Саха (Якутия). На эти три региона приходится 75 процентов заключенных сделок. В целом по состоянию на 20 января, на дальнем Востоке заключили 440 кредитных договоров на общую сумму 1,55 миллиарда рублей. Средняя сумма кредита составляет 3,53 миллиона рублей. Об этом сообщили в Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке».

Напомним, «Дальневосточную ипотеку» запустили полтора месяца назад. Первый кредит оформили в Хабаровском крае в конце декабря. В церемонии подписания и передачи сертификата принял участие губернатор Сергей Фургал. Получателями стали Артем и Елизавета Пермяковы – родители пятилетнего ребенка. Они выбрали квартиру в новостройке в северном микрорайоне Хабаровска.

На сегодняшний день «Дальневосточную ипотеку» выдают в семи банках. Среди них «ДОМ.РФ», ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк», ПАО «ВТБ», ПАО «Сбербанк», АО «Газпромбанк», ПАО «Дальневосточный банк», АКБ «Алмазэргиэнбанк». Более подробную информацию можно получить на сайте АРЧК ДВ и по телефону «горячей линии» 8-800-200-32-51.

ИСТОЧНИК KP.RU

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