2020-02-04T06:15:50+03:00
Общество

В ЕАО оборудуют специальных боксы для пациентов с подозрением на коронавирус

Китайские граждане, прибывающие в Россию, будут находиться под наблюдением медиков, как и жители области, вернувшиеся из турпоездок
Евгения МОЛОТОВА
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Врачи ЕАО и Хабаровского края готовы противостоять коронавирусуВрачи ЕАО и Хабаровского края готовы противостоять коронавирусуФото: Ксения ТУРТЫГИНА
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Власти Еврейской автономной области приняли решение оборудовать помещение для временного содержания граждан, у которых подозревают китайский коронавирус.

Как сообщили в пресс-службе правительства автономии, все граждане Китайской народной республики, имеющие вид на жительство в России, в течение двух недель будут находиться под наблюдением врачей. Карантин - один из способов противодействия распространению вируса.

В специализированном медучреждении оборудованы семь стерильных боксов. Врачи обеспечены необходимыми средствами защиты, у них есть тесты для определения типа вируса.

Напомним, из-за вспышки коронавируса в Китае приостановлено железнодорожное сообщение с этой страной. Частично отменены авиарейсы в Поднебесную. В Хабаровском крае закрыты два пункта пропуска (ПокровкаЖаохэ и Хабаровск – Фуюань) в ЕАО – еще два (Амурзет – Лобэй и Нижнеленинское – Тунцзян). Как следствие, остановлен грузопоток между краем и Китаем, из-за чего наблюдаются перебои с поставками овощей и фруктов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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