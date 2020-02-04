В ЕАО оборудуют специальных боксы для пациентов с подозрением на коронавирус

4 Февр. 2020 2020-02-04T06:15:50+03:00

Китайские граждане, прибывающие в Россию, будут находиться под наблюдением медиков, как и жители области, вернувшиеся из турпоездок

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Власти Еврейской автономной области приняли решение оборудовать помещение для временного содержания граждан, у которых подозревают китайский коронавирус.

Как сообщили в пресс-службе правительства автономии, все граждане Китайской народной республики, имеющие вид на жительство в России, в течение двух недель будут находиться под наблюдением врачей. Карантин - один из способов противодействия распространению вируса.

В специализированном медучреждении оборудованы семь стерильных боксов. Врачи обеспечены необходимыми средствами защиты, у них есть тесты для определения типа вируса.

Напомним, из-за вспышки коронавируса в Китае приостановлено железнодорожное сообщение с этой страной. Частично отменены авиарейсы в Поднебесную. В Хабаровском крае закрыты два пункта пропуска (Покровка – Жаохэ и Хабаровск – Фуюань) в ЕАО – еще два (Амурзет – Лобэй и Нижнеленинское – Тунцзян). Как следствие, остановлен грузопоток между краем и Китаем, из-за чего наблюдаются перебои с поставками овощей и фруктов.

ИСТОЧНИК KP.RU