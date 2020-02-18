В Хабаровском крае оформили больше 300 ипотек под два процента

18 Февр. 2020 2020-02-18T12:17:16+03:00

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Жители Хабаровского края оформили 317 ипотечный займов на сумму 1,1 миллиарда рублей. Такие данные предоставили в Минвостокразвития на начало февраля. В целом с начала действия программы поступило более одной тысячи 800 заявок.

Напомним, первые кредиты в регионе выдали в начале декабря 2019 года. Претендовать на них могут молодые семьи, в которых каждому из супругов еще не исполнилось 36 лет, и неполные семьи с детьми. Льготные условия распространяются и на владельцев «дальневосточных гектаров».

Среди условий кредитования - первоначальный взнос должен быть не менее 20 процентов, кредит выдается на срок не более 20 лет. Купить жилье можно в новостройках города и на вторичном рынке в сельской местности. Максимальный размер займа - до шести миллионов рублей. Оформить «дальневосточную ипотеку» можно в Сбербанке, Банке ВТБ, Азиатско-Тихоокеанском банке, «Дальневосточном банке», РОСБАНК ДОМ, «Примсоцбанке», АКБ Алмазэргиэнбанке, АКБ «Приморье» и АО «Солид Банк».

ИСТОЧНИК KP.RU