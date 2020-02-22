35 километров за три часа: военные участвующие в переходе Хабаровск-Москва установили новый рекорд

22 Февр. 2020 2020-02-22T04:34:33+03:00

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Третью неделю продолжается уникальный лыжный переход Хабаровск – Москва который военные Восточного округа начали 28 января в столице Хабаровского края. Поход посвящен 75-летию победы в Великой Отечественной войне в рамках акции «Все для фронта, все для Победы».

Сейчас военные лыжники преодолели уже две с половиной тысячи километров и движутся по территории Республики Бурятия. Военные в очередной раз записали на свой счет новый рекорд.

- На этот раз участникам перехода Хабаровск-Москва удалось преодолеть дистанцию в 35 километров за рекордное время - 3 часа! Марш был совершён на лыжах группой в составе 7 военнослужащих Восточного военного округа. Отдельные труднопроходимые участки спортсмены преодолевали пешком. На сегодняшний день движение на маршруте осложнено низкими температурами и преобладанием горно-холмистого рельефа местности в регионе, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Напомним, что прибыть в Москву участники перехода планируют 7 мая. С собой они несут копию Знамени Победы и должны будут преодолеть дистанцию в 8492 километра, пройти 17 субъектов Российской Федерации на лыжах и снегоходах. По пути следования военные будут участвовать в различных патриотических акциях.

ИСТОЧНИК KP.RU