В Хабаровске фестивали, запланированные на апрель, перенесли на осень
В Хабаровске в апреле должны были пройти фестивали хоровой музыки «Поют ветераны» и фестиваль классического танца в исполнении детей «Блестящие дивертисменты». Однако в целях недопущения распространения коронавируса организаторы решили отложить мероприятия до осени.
- Так, открытый краевой фестиваль хоровой музыки «Поют ветераны» перенесли на октябрь 2020 года. Точные даты проведения конкурса будут объявлены дополнительно, а открытый краевой детско-юношеский фестиваль классического танца «Блестящие дивертисменты» переносится на 13 ноября 2020 года, - рассказали в КНОТОК.
Напомним, ранее сообщалось о переносе «Тотального диктанта», который также должен был пройти в апреле. По последним данным, акцию планируют провести осенью этого года. В превентивных мерах также переводят на дистанционное обучение студентов в Хабаровском крае. К слову, до апреля ориентировочно в Хабаровске приостановили футбольные игры.
Напомним, в регионе пока не зафиксировали ни одного случая заражения. Отмена мероприятий - это одна из превентивных мер.
ИСТОЧНИК KP.RU