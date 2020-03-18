18 Март 2020 2020-03-18T06:46:19+03:00

В Хабаровске фестивали, запланированные на апрель, перенесли на осень Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Это превентивная мера в связи с распространением новой коронавирусной инфекции

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В Хабаровске в апреле должны были пройти фестивали хоровой музыки «Поют ветераны» и фестиваль классического танца в исполнении детей «Блестящие дивертисменты». Однако в целях недопущения распространения коронавируса организаторы решили отложить мероприятия до осени.

- Так, открытый краевой фестиваль хоровой музыки «Поют ветераны» перенесли на октябрь 2020 года. Точные даты проведения конкурса будут объявлены дополнительно, а открытый краевой детско-юношеский фестиваль классического танца «Блестящие дивертисменты» переносится на 13 ноября 2020 года, - рассказали в КНОТОК.

Напомним, ранее сообщалось о переносе «Тотального диктанта», который также должен был пройти в апреле. По последним данным, акцию планируют провести осенью этого года. В превентивных мерах также переводят на дистанционное обучение студентов в Хабаровском крае. К слову, до апреля ориентировочно в Хабаровске приостановили футбольные игры.

Напомним, в регионе пока не зафиксировали ни одного случая заражения. Отмена мероприятий - это одна из превентивных мер.

ИСТОЧНИК KP.RU