2020-03-18T06:46:19+03:00
Общество

В Хабаровске фестивали, запланированные на апрель, перенесли на осень

Это превентивная мера в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В Хабаровске фестивали, запланированные на апрель, перенесли на осеньВ Хабаровске фестивали, запланированные на апрель, перенесли на осеньФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Хабаровске в апреле должны были пройти фестивали хоровой музыки «Поют ветераны» и фестиваль классического танца в исполнении детей «Блестящие дивертисменты». Однако в целях недопущения распространения коронавируса организаторы решили отложить мероприятия до осени.

- Так, открытый краевой фестиваль хоровой музыки «Поют ветераны» перенесли на октябрь 2020 года. Точные даты проведения конкурса будут объявлены дополнительно, а открытый краевой детско-юношеский фестиваль классического танца «Блестящие дивертисменты» переносится на 13 ноября 2020 года, - рассказали в КНОТОК.

Напомним, ранее сообщалось о переносе «Тотального диктанта», который также должен был пройти в апреле. По последним данным, акцию планируют провести осенью этого года. В превентивных мерах также переводят на дистанционное обучение студентов в Хабаровском крае. К слову, до апреля ориентировочно в Хабаровске приостановили футбольные игры.

Напомним, в регионе пока не зафиксировали ни одного случая заражения. Отмена мероприятий - это одна из превентивных мер.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Автомобиль в аварии отбросило на дорожников в Хабаровске
Речники Хабаровска отправятся на левый берег Амура раньше, чем планировали
В дорожное движение в Хабаровске вмешается искусственный интеллект
Рыбаки помешали ледоколу зайти в бухту в Хабаровском крае
В Хабаровске фестивали, запланированные на апрель, перенесли на осень
«Союз женщин» и митрополит Хабаровский и Приамурский поработают на благо семей
Громадная свалка на окраине Биробиджана стала угрозой для людей
На рынке в Хабаровском крае незаконно продавали рыбу
Офис незаконных микрозаймов закрыли в Хабаровске
В Китае на границе с ЕАО и Хабаровским краем заболевших коронавирусом становится меньше
Прогнозы на время паводков сделали в Хабаровском крае
Конфликтный незнакомец стащил телефон из кармана комсомольчанки
Грипп и ОРВИ в Хабаровском крае: 18 марта занятия приостановлены в 10 учебных заведениях
Погода сегодня: в Хабаровске 18 марта 2020 года без осадков
Лесопожарные в Хабаровском крае прошли проверку
В Хабаровском крае ищут пропавшего во Владивостоке мужчину
Базу под карантинный блок нашли в Хабаровске
В Хабаровском крае 154 группы контролируют ситуацию с паводками
Тотальный диктант в Хабаровском крае переносят на осень
Военный спецназ десантировался в Хабаровском крае
«Городом, где хочется жить» снова стал Хабаровск
Военно-исторический фестиваль «Гроза над Ситой» пройдет в Хабаровском крае летом
Для тех, кто дома: Ростелеком приготовил бесплатный контент для жителей Хабаровского края
О жилищных программах для сельчан в Хабаровском крае расскажут на «горячей линии»
Фермерам Хабаровского края открыли «зеленый коридор»
Заблудившихся в лесу отдыхающих спасли в Хабаровском крае