28 Март 2020 2020-03-28T04:35:49+03:00

Нерабочая неделя в Хабаровске: как быть если не с кем оставить ребенка и надо на работу Фото: Мария ЛЕНЦ

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Напомним, что на следующей неделе все дошкольные учреждения в Хабаровске закрываются. Детские сады не будут работать неделю – до 3 апреля. Все это сделано для того чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. Как сообщили в администрации города ранее эта мера коснется всех учреждений без исключения.

- Нам поступает множество вопросов о том, как быть тем родителям, которые не смогут находиться дома со своими детьми, посещающих детские сады, - отметили в администрации города Хабаровска. - Отвечаем. Согласно Указу Президента 25 марта «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», все детские сады Хабаровска с 30 марта по 3 апреля 2020 года работать не будут. Это указ не распространяется на работников: непрерывно действующих организаций; медицинских и аптечных организаций; организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости; организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения; организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы. В случае, если Вы подпадаете под одну из этих категорий и не можете находиться с ребенком дома, а также оставить его под присмотром родных и близких, обратитесь к своему работодателю с заявлением об освобождении Вас от работы на основании Указа Президента.

Всего отдыхать на «вирусных каникулах» будут шесть тысяч воспитателей, четыре тысячи человек из обслуживающего персонала садиков и 30 тысяч 975 воспитанников. Так же в Хабаровске закрываются театры, спортивные объекты, музеи, библиотеки, парки и торговые центры.

ИСТОЧНИК KP.RU