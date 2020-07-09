Губернатор Хабаровского края не успел назначить заместителя
Утром 9 июля губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан сотрудниками следственного комитета. По версии следствия он может быть причастен к организации ряда покушений на убийства и убийства ряда предпринимателей в 2004 - 2005 годах.
- Даже не успел заехать на работу и назначить временно исполняющего обязанности. Также на данный момент ничего не известно о его местонахождении, - прокомментировали ситуацию на официальной странице главы региона. Там же появилось видео задержания главы региона.
По непроверенным данным решается вопрос о доставке губернатора в Москву. От должности он пока не отстранен. Между тем, в СМИ уже начали обсуждать вопрос о том, когда могут состояться выборы нового губернатора. По мнению некоторых политологов они могут пройти уже в сентябре 2021 года.
Напомним, Сергей Фургал занял пост губернатора в 2018 году, обойдя на выборах своего предшественника Вячеслава Шпорта.
ИСТОЧНИК KP.RU
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