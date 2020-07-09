2020-07-09T10:15:44+03:00
Общество

Видео доставления губернатора Хабаровского края в Москву

Следствие намерено ходатайствовать об аресте для главы региона
Александр ШТААЛЬ
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Видео доставки губернатора Хабаровского края в Москву ФОТО: Следственный комитет РФВидео доставки губернатора Хабаровского края в Москву ФОТО: Следственный комитет РФ
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Хабаровский край утром 9 июля всколыхнуло сообщение о задержании губернатора Сергея Фургала. Ранее сообщалось, что его подозревают в убийствах граждан, занимавшихся предпринимательской деятельностью, происходили в Хабаровском крае и Амурской области. Инциденты случились в 2004-2005 годах. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Ранее в распоряжение редакции «Комсомольская правда» попало видео самого задержания Сергея Фургала. Позже появились и кадры его доставки в Москву.

В ближайшее время в Москве с Сергеем Фургалом проведут следственные действия, предъявят обвинение. Кроме того, следствие намерено ходатайствать в суде об аресте губернатора.

Видео доставления губернатора Хабаровского края в Москву.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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