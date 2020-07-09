2020-07-09T12:49:23+03:00
Общество

Реакция пользователей соцсетей на задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Люди не понимают, что происходит и готовы митинговать в знак поддержки
Александр ШТААЛЬ
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Реакция пользователей соцсетей на задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала ФОТО: Следком РФРеакция пользователей соцсетей на задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала ФОТО: Следком РФ
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Задержание Сергея Фургала, губернатора Хабаровского края, потрясло жителей региона. Реакция на происходящее последовала незамедлительно. Люди собирают подписи под петицией в поддержку главы региона, в соцсетях набирает обороты хэштег «свободуфургалу», а в комментариях недовольство людей на происходящее.

- Ребят, готова митинговать скажите время и место!!!

- Вот не раньше не позже... прям после голосования… и по истечению 15 лет. Как же он не угоден то!

- Цирк! Маски шоу! Так задерживать человека, который не оказывает сопротивление!!! Уберите руки от Фургала!

- Это просто беспредел

- Подстава чистой воды!

- ОСТАВЬТЕ ФУРГАЛА В ПОКОЕ!!!!!!!!!!

- Сергей Иванович! Лучший губернатор края! Надеемся на лучшее!

- Прямо задержание силовое, как будто злодея какого вяжут. Вы бы так реальных бандитов задерживали.

- Слишком много хорошего сделал для людей все как обычно, правительство таких не любит.

В аккаунте губернатора в соцсети Instagram набралось уже 10 тысяч комментариев со словами поддержки

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ИСТОЧНИК KP.RU

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