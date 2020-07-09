Реакция пользователей соцсетей на задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Задержание Сергея Фургала, губернатора Хабаровского края, потрясло жителей региона. Реакция на происходящее последовала незамедлительно. Люди собирают подписи под петицией в поддержку главы региона, в соцсетях набирает обороты хэштег «свободуфургалу», а в комментариях недовольство людей на происходящее.
- Ребят, готова митинговать скажите время и место!!!
- Вот не раньше не позже... прям после голосования… и по истечению 15 лет. Как же он не угоден то!
- Цирк! Маски шоу! Так задерживать человека, который не оказывает сопротивление!!! Уберите руки от Фургала!
- Это просто беспредел
- Подстава чистой воды!
- ОСТАВЬТЕ ФУРГАЛА В ПОКОЕ!!!!!!!!!!
- Сергей Иванович! Лучший губернатор края! Надеемся на лучшее!
- Прямо задержание силовое, как будто злодея какого вяжут. Вы бы так реальных бандитов задерживали.
- Слишком много хорошего сделал для людей все как обычно, правительство таких не любит.
В аккаунте губернатора в соцсети Instagram набралось уже 10 тысяч комментариев со словами поддержки
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ИСТОЧНИК KP.RU
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