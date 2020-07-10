2020-07-10T01:28:06+03:00
Общество

Подписавшие петицию в поддержку губернатора Хабаровского края получают фейковые сообщения

Граждан якобы приглашают в полицию для дачи объяснений
Александр ШТААЛЬ
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Подписавшие петицию в поддержку губернатора Хабаровского края получают фейковые сообщенияПодписавшие петицию в поддержку губернатора Хабаровского края получают фейковые сообщенияФото: УМВД России по городу Хабаровску
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Утром 9 июля стало известно о задержании губернатора Хабаровского края. Это сообщение оказалось потрясением для местных жителей, которые в поддержку главы регионального правительства создали петицию и начали собирать подписи. Время спустя люди, подписавшиеся под документом, стали получать сообщения с приглашением прийти в полицию.

- В сообщении приходит скриншот электронного письма, в котором адресата просят прийти в отдел полиции для дачи объяснений по поводу подписания одной из петиций. Это послание - фейк, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Жителей Хабаровского края призывают проявить бдительность и внимательно относиться к распространяемой информации. Пожалуйста, действуйте, руководствуясь информацией из официальных источников. Напомним, за распространение недостоверной информации предусмотрена уголовная ответственность.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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