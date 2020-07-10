10 Июль 2020 2020-07-10T03:56:06+03:00

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В Кремле прокомментировали возможную отставку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Вопросы относительно задержания губернатора журналисты могли задать пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову вчера, 9 июля, во время брифинга.

Спикер сразу предупредил представителей СМИ, что вряд ли стоит обсуждать ситуацию, сложившуюся вокруг хабаровского губернатора. Тем не менее он прокомментировал возможную отставку главы региона. Среди прочих вопросов был о преемниках Фургала, о которых уже сообщается в некоторых интернет-изданиях. На это Дмитрий Песков ответил так:

- Решение об отставке хабаровского губернатора Сергея Фургала не принято, если и когда это произойдет - будет сообщено.

Чуть позже он добавил, что «в настоящий момент губернатором края является Фургал».

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ИСТОЧНИК KP.RU