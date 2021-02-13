Советско-Гаванский и Ванинский районы Хабаровского края обеспечили бензином

Топливо стало поступать в центральные и северные районы края Фото: Петр МОЛОТОВ

Испытавшие дефицит топлива Советско-Гаванский и Ванинский районы Хабаровского края наконец-то получили топливо. По состоянию на утро субботы, 13 февраля, бензин есть в свободной продаже на шести заправках. Кроме этого, в районы 15 февраля придет очередная партия топлива с Комсомольского нефтезавода.

Напомним, на прошлой неделе в крае сложилась тяжелая ситуация с топливом. На АЗС выстраивались длинные очереди, а спекулянты продавали бензин по 125 рублей за литр. Ситуация стала выравниваться как только Хабаровский нефтезавод возобновил выпуск бензина.

Однако в центральных районах края дефицит топлива продолжился. Из пос. Циммермановка в Ульчском районе края поступали сообщения о нехватке бензина. На одной из заправок литр 92 подскочил до 63 рублей.

Чтобы справиться с топливным кризисом, в правительстве края был создан оперативный штаб – он координирует всю работу участников топливного рынка. Специалисты комитета по развитию топливно-энергетического комплекса продолжают объезд заправок и мониторинг цен на бензин.