Сенатор в Совфеде от Хабаровского края Елена Грешнякова вышла из ЛДПР Фото: Александра ШОПЕНКО

Елена Грешнякова, сенатор в Совете Федерации от Хабаровского края, вышла из рядов ЛДПР. Заявление она написала еще 18 апреля, однако о ее выходе стало известно только сейчас.

- Прошу исключить меня из рядов ЛДПР и снять с партийного учета по собственному желанию, - говорится в ее заявлении.

Елена Грешнякова вместе с Владимиром Жириновским посетили арестованного Сергея Фургала в августе 2020 года. До этого сенатор приезжала в Хабаровск, чтобы встретиться с митингующими.

Напомним, 16 апреля стало известно о выходе из партии ЛДПР экс-спикера гордумы Хабаровска Михаила Сидорова. Он и еще 5 депутатов стали беспартийными.