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Туризм22 апреля 2021 9:33

Сезон открыт: на центральной набережной Хабаровска появились первые загорающие

Людей не смущает даже аномальный ледоход, который разрушил ограждения
Петр МОЛОТОВ
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На центральной набережной Хабаровска появились первые загорающие

На центральной набережной Хабаровска появились первые загорающие

Фото: Петр МОЛОТОВ

Сегодня, 22 апреля, в Хабаровске потеплело до +24 градусов. Это послужило сигналом для некоторых горожан открыть пляжный сезон. Людей нисколько не смутил аномальный ледоход, который сломал сегодня ограждения и частично разрушил набережную.

Пока любителей позагорать не очень много - на пляже замечены четыре девушки в купальниках и мужчина, который загорал на бетонной плите. Несколько парней, раздевшись до плавок, играли в пляжный волейбол.

Напомним, центральный пляж Хабаровска уже несколько лет не признается официальной зоной для купания.

Туризм: Активный отдых