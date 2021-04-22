Погода 23 апреля: чуть прохладнее станет в Хабаровске, до +19 градусов "Фото Алины Цимбал"

Непривычно теплым был прошлый день в краевой столице. Столбик термометра достигал даже +24 градусов в самый пик. Народ сразу же разделся, тут и там люди щеголяли в футболках и легких брючках. Да что там, в брючках, вчера в Хабаровске открыли уже пляжный сезон - девушки в купальниках загорали на берегу бушующего Амура. А бушующего потому что река буквально навалом вытолкнула огромные глыбы льда прямо на пешеходную зону набережной, повредив при этом ограждение.

Сегодняшний день в краевой столице будет чуть менее теплым, синоптики прогнозируют до +19 градусов. Ветер немного усилится - до 13 метров в секунду. Осадков не ожидается. Об этом сообщили в ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

- В южных районах края существенных осадков не будет. Днем воздух прогреется до +22 градусов. Ветер ожидается такой же силы, как в краевом центре - до 13 метров в секунду, - отметили синоптики. - Центральные районы региона получат небольшую порцию дождя. Правда, днем тоже тепло, до +22 градусов.

А вот северные районы Хабаровского края еще не отпускает циклон. Днем возможны осадки в виде дождя и мокрого снега, за исключением Аяно-Майского района - здесь без осадков. Днем в этой части края до +17 градусов выше нуля.

О погоде на грядущие выходные «Комсомолка» сообщит дополнительно.

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