Еще 24 человека заболели коронавирусом в Хабаровском крае Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Хабаровском крае продолжается коронавирусная пандемия. За минувший день ,29 апреля зарегистрировано 24 новых заболевших. Еще 35 человек выздоровели. Восемь человек находятся в тяжелом состоянии, трое из них дышат с помощью аппаратов ИВЛ. Что касается разбивки по районам, то ситуация с заболеваемостью следующая: в краевой столице заболели девять человек. В Хабаровском районе – двое. В Городе юности троим поставили коронавирус. В Комсомольском, Нанайском, Ванинском, Амурском и имени Лазо районах заболело по одному жителю. В Верхнебуреинском – пять заболевших. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Хабаровского края.

В регионе продолжается и массовая вакцинация населения. Со вчерашнего дня в аэропорту Хабаровска заработал прививочный пункт. Организуют вакцинацию 2 мая на территориях храмов края. Также стала известна информация ,что привившимся от коронавируса людям старше 60 лет будут выдавать по десятку яиц. Так же привитым жителям дадут скидку в ресторан на 25%.

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