Дороги перекрыты из-за репетиции парада Победы в Хабаровске в 2021 году
Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР
Сегодня, 7 мая, в Хабаровске проходит генеральная репетиция парада Победы в Хабаровске в 2021 году. С 7:00 до 14:00 проходит тренировка парадных расчетов. Движение перекрыто по улицам:
- Гоголя (от Уссурийского бульвара до улицы Муравьева-Амурского);
- Пушкина (от улицы Ленина до Амурского бульвара);
- Уссурийскому бульвару (от улицы Шеронова до улицы Пушкина).
Напоминаем, что парковка в окрестностях запрещена с 5:00 до 14:00. Ограничения коснутся улиц:
- Гоголя (от Уссурийского бульвара до улицы Муравьева-Амурского);
- Пушкина (от улицы Ленина до Амурского бульвара);
- Амурский бульвар (от улицы Шеронова до улицы Дикопольцева);
- Дикопольцева (от Амурского бульвара до улицы Ленина);
- Уссурийский бульвар (от улицы Шеронова до улицы Пушкина);
- Восточное шоссе (от улицы Ленинградской до улицы Нововыборгской);
- Ленинградская (от Восточного шоссе до улицы Ленина);
- Ленина (от улицы Ленинградской до улицы Пушкина);
- Лейтенанта Орлова (от улицы Ленина до переулка Облачного);
- переулок Облачный (от улицы Лейтенанта Орлова до КПП 2 в/ч 74854).
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