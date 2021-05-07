Дороги перекрыты из-за репетиции парада Победы в Хабаровске в 2021 году Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Сегодня, 7 мая, в Хабаровске проходит генеральная репетиция парада Победы в Хабаровске в 2021 году. С 7:00 до 14:00 проходит тренировка парадных расчетов. Движение перекрыто по улицам:

- Гоголя (от Уссурийского бульвара до улицы Муравьева-Амурского);

- Пушкина (от улицы Ленина до Амурского бульвара);

- Уссурийскому бульвару (от улицы Шеронова до улицы Пушкина).

Напоминаем, что парковка в окрестностях запрещена с 5:00 до 14:00. Ограничения коснутся улиц:

- Гоголя (от Уссурийского бульвара до улицы Муравьева-Амурского);

- Пушкина (от улицы Ленина до Амурского бульвара);

- Амурский бульвар (от улицы Шеронова до улицы Дикопольцева);

- Дикопольцева (от Амурского бульвара до улицы Ленина);

- Уссурийский бульвар (от улицы Шеронова до улицы Пушкина);

- Восточное шоссе (от улицы Ленинградской до улицы Нововыборгской);

- Ленинградская (от Восточного шоссе до улицы Ленина);

- Ленина (от улицы Ленинградской до улицы Пушкина);

- Лейтенанта Орлова (от улицы Ленина до переулка Облачного);

- переулок Облачный (от улицы Лейтенанта Орлова до КПП 2 в/ч 74854).

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