«Бессмертный полк» в Хабаровске в 2021 году: где будет трансляция, куда подавать заявки
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Традиционный «Бессмертный полк» в Хабаровске в 2021 году будет транслироваться на экранах города и в социальных сетях. Такой формат был выбран в связи с не самой благоприятной эпидемиологической обстановкой регионе. Трансляции стартуют в 9:00 в День Победы.
Зарегистрироваться для участия в акции «Бессмертный полк» в Хабаровске в 2021 году можно на сайте. В заявке необходимо указать информацию о себе и ветеране, загрузить вертикальную фотографию ветерана, фронтовика, труженика тыла, блокадника, ребенка войны, узника концлагеря, подпольщика или партизана.
Как сообщает администрация Хабаровска, проведение шествия в традиционном формате состоится позднее при благоприятной эпидемической обстановке. Есть вероятность, что шествие состоится 24 июня.
Кроме того, сейчас идет набор волонтеров для проведения онлайн-акции «Бессмертный полк» в Хабаровске в 2021 году. Зарегистрироваться можно по ссылке.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru
ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:
Где и когда перекроют дороги во время репетиций парада Победы в Хабаровске в 2021 году
«Комсомолка» публикует список перекрытых дорог во время репетиций парада Победы в Хабаровске в 2021 году (подробнее)
Программа на 9 Мая 2021 года в Хабаровске: самое интересное
«Комсомолка» публикует программу на 9 Мая 2021 года в Хабаровске (подробнее)
Арктическая техника и новые танки: что покажут на параде Победы 9 мая 2021 года в Хабаровске
«Комсомолка» показывает кадры с репетиции парада Победы 9 мая 2021 года в Хабаровске (подробнее)