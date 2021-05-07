«Бессмертный полк» в Хабаровске в 2021 году: где будет трансляция, куда подавать заявки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Традиционный «Бессмертный полк» в Хабаровске в 2021 году будет транслироваться на экранах города и в социальных сетях. Такой формат был выбран в связи с не самой благоприятной эпидемиологической обстановкой регионе. Трансляции стартуют в 9:00 в День Победы.

Зарегистрироваться для участия в акции «Бессмертный полк» в Хабаровске в 2021 году можно на сайте. В заявке необходимо указать информацию о себе и ветеране, загрузить вертикальную фотографию ветерана, фронтовика, труженика тыла, блокадника, ребенка войны, узника концлагеря, подпольщика или партизана.

Как сообщает администрация Хабаровска, проведение шествия в традиционном формате состоится позднее при благоприятной эпидемической обстановке. Есть вероятность, что шествие состоится 24 июня.

Кроме того, сейчас идет набор волонтеров для проведения онлайн-акции «Бессмертный полк» в Хабаровске в 2021 году. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

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