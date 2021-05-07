QR-коды с историями улиц появились в Хабаровске. Фото: пресс-служба АНО "ДАРИБ".
Сегодня, 7 мая, на 11 указателях улиц Хабаровска появились QR-коды, перейдя по которым можно узнать историю всей улицы.
- Мы смонтировали указатели в преддверии Дня Победы на домах по улицам Ворошилова, 42, Рокоссовского, 40, Малиновского, 39, Павловича, 1Б, Яшина, 40. Кроме того, указатели появились на улицах Панькова, Дикопольцева, Дончука, Шелеста, Фоломеева, Черняховского, - рассказали авторы проекта «Голос улиц для мигрантов» АНО «ДАРИБ».
В основном указатели установлены на наиболее проходимых домах. Так, по адресу улица Ворошилова, 42, располагается детско-юношеский центр «Поиск». Мимо него ежедневно проходят школьники. Есть табличка и на здании детской библиотеки-филиала №8 «Централизованной системы массовых библиотек города Хабаровска».
Проект «Голос улиц для мигрантов» поддержан Фондом президентских грантов.
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