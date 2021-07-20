Семьям погибших в ДТП пожарных выплатят по три миллиона

Семьям погибших в ДТП пожарных выплатят по 3 миллиона. Фото: комитет правительства Хабаровского края по гражданской защите

Семьям погибших в ДТП пожарных выплатят компенсацию. Их близкие получат по три миллиона рублей.

Страшное ДТП случилось 9 июля. Вечером автоцистерна мчалась на вызов, но на высокой скорости влетела в кирпичный забор. Удар был настолько сильным, что водитель Александр Кулинич и командир отделения Николай Тарабаров погибли на месте. Еще двое их коллег были госпитализированы.

Сейчас по факту ДТП возбуждено уголовное дело, проводятся проверки. Одной из версий произошедшего является отказ тормозов у служебного авто.

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