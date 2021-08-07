Режим ЧС введен в Хабаровском крае Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

По последним данным ФГБУ «Дальневосточное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», на среднем Амуре наблюдаются подъемы воды на 40-114 сантиметров в сутки, а поймы Амура затоплены до устья на 3,2 метра. В связи с этим правительство региона сообщило новые вводные.

- Вводим режим ЧС в связи с осложняющейся паводковой обстановкой в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Хабаровском, Комсомольском, Амурском, Нанайском, Ульчском и Николаевском районах, - сообщил Михаил Дегтярев.

Из-за сильных осадков, в ближайшее время прогнозируется дополнительное повышение уровня воды. Напомним, утром 7 июля Амур у Хабаровска достиг 4,5 метров. Наиболее сложная обстановка сейчас складывается в Верхнебуреинском районе. С четверга на пятницу в селе Усть-Ургал подтопило пять жилых домов и 18 приусадебных участков. Люди были заранее эвакуированы в Новый Ургал.

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