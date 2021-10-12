Нарушения прав пассажиров обсудили с хабаровскими перевозчиками

С перевозчиками обсудили жалобы и технические вопросы Фото: Администрация Хабаровска

В администрации Хабаровска состоялась встреча с перевозчиками, на которой обсудили жалобы горожан на работу общественного транспорта. Местные жители регулярно предъявляют претензии ко многим маршрутам.

В начале заседания перевозчикам в очередной раз напомнили о запрете высадки из автобусов несовершеннолетних детей, у которых не получилось оплатить проезд по той или иной причине. Такие нарушения регулируются федеральным законом и караются крупными штрафами.

Помимо этого, на заседании обсудили систематические нарушения, о которых сообщают пассажиры. Речь касалась маршрутов: №№10, 8, 34, 56, 25, 24, 33 и прочих. Дело в том, что водители на этих маршрутах ездят наперегонки, высаживают пассажиров не на остановках, самовольно меняют графики движения и ссорятся с пассажирами. Все это недопустимо.

Также на встрече уделили внимание нарушению графиков движения вечером и в выходные. Чиновники посетовали на то, что на встречу явились далеко не все перевозчики.

- Вопросы обсудили важные, которые касаются всех, а пришло очень мало представителей компаний-перевозчиков. Поэтому нужно усиливать работу в этом направлении. Скоро уже зима, и все автобусы надо подготовить к суровым условиям. Пассажиры должны передвигаться по городу в тепле, быстро и с комфортом. Никто не должен ждать свой автобус по часу и терпеть неадекватное отношение работников общественного транспорта, - отметил Владимир Ощановский, начальник управления промышленности, транспорта, связи.

Также на встрече обсудили вопросы по мониторингу общественного транспорта и установки системы «ЭРА-ГЛОНАСС». На сегодняшний день 100-110 автобусов, трамваев и троллейбусов практически не отслеживаются.

В завершение совещания перевозчикам напомнили о необходимости соблюдать меры профилактики против COVID-19.

Напомним, ранее в Хабаровском районе водитель пригородного автобуса №27 отказался высаживать несовершеннолетнюю девочку из-за того, что та не смогла отплатить проезд картой. А в другом случае водитель маршрута №14 высадил мальчика на улицу.