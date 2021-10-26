По имеющейся информации кран находился на холостом ходу. Фото: скриншот видео

В Хабаровске вечером 26 октября башенный кран упал на здание строящейся больницы. ЧП произошло рядом с ТЦ «Подсолнух» на улице Павла Морозова.

В результате обрушения конструкции погиб рабочий. Также серьезно пострадал крановщик. Сейчас 48-летний мужчина находится в реанимации. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Корреспондент «КП-Хабаровск» побывал на месте ЧП и попытался восстановить ход событий.

- По имеющейся информации кран находился на холостом ходу. Груза на нем не было, - передает корреспондент «Комсомолки» Максим Молотов.

Напомним, по факту произошедшего Следственный комитет завел уголовное дело. Также проверку начала прокуратура.

Момент падения башенного крана попал на видео. На кадрах видно, что стрела конструкции описала в воздухе дугу, после этого кран упал на строящееся здание.