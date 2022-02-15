Стали известны имена кандидатов на должность мэра Биробиджана Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

14 февраля конкурсная комиссия закончила принимать заявки на участие в грядущих выборах мэра Биробиджана. Все кандидаты в количестве четырех человек сдали необходимый пакет документов. Претендентами на должность главы города стали бывший депутат заксобрания Еврейской автономии Вячеслав Целищев, заместитель директора «Городские тепловые сети» Владимир Сахов, контролер технического состояния автотранспортных средств ИП Слободчук О. А. Павел Слободчук и глава Биробиджанского района Максим Семенов.

Выборы мэра в Биробиджане планируют проводить после 23 февраля. Выбранный народом кандидат будет заниматься реализацией городских проектов и управлять различными сферами жизни Биробиджана. Будущий мэр сменит и. о. главы города 23-летнего Антона Болтова, который занимает эту позицию с 1 января 2022 года. В конце прошлого года молодой человек был выбран председателем городской думы Биробиджана и по совместительству стал управлять Биробиджаном до избрания нового кандидата. Так получилось из-за ухода с должности главы города Александра Головатого, который был мэром с 2019 года. Он, в свою очередь, не жалеет об отставке и посвящает свободное время семье.

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