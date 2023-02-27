Экономить на общественном транспорте смогут жители Хабаровска Фото: администрация Хабаровска

Жители Хабаровска смогут ездить на автобусах, троллейбусах и трамваях дешевле. Стоимость услуги снизится на четыре месяца, рассказала на брифинге в администрации Мария Точилова, директор по развитию продуктов и сервисов системы «Мир».

- Проезд в общественном транспорте подешевеет на четыре месяца. С 1 марта по 30 июня при оплате поездок картой «Мир», загруженной в смартфон, применится скидка в восемь рублей. Предложение распространяется на проезд в трамваях, троллейбусах и автобусах, включая междугородние маршруты, - рассказала Мария Точилова.

Чтобы получить скидку, карту нужно добавить в смартфон. Сделать это можно с помощью приложений Samsung Pay или Mir Pay. Уточняется, что это можно сделать только на смартфонах с операционной системой Android. Сам телефон должен поддерживать функцию бесконтактной оплаты.

Между тем общественный транспорт Хабаровского края - пятый по популярности, где жители края платят картами «Мир». В прошлом году прошло больше двух миллионов платежей.

Чек будет выходить с полной суммы. Переживать от этого не стоит - это настройка терминалов. Убедиться, что скидка применилась, можно в приложении банка.

В мэрии добавили: акция не отразится на качестве обслуживания. К тому же это выгодно для дачников, которые смогут ездить на садовые участки по выгодной цене.

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