Систему оповещения населения модернизируют в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае усовершенствуют систему оповещения населения. Она объединяет 19 районов и включает в себя 525 устройств. Из них 274 находятся в Хабаровске.

Региональная автоматизированная система централизованного оповещения населения – РАСЦО – нужна, чтобы сообщать хабаровчанам о катастрофах, военных конфликтах и других опасных происшествиях. Она передает сигналы тревоги и транслирует правила поведения при той или иной ситуации. Радиус ее действия – от 400 до 1500 метров. Устройства запускаются в реальном времени, а специалисты проверяют их состояние и каналы связи.

- Регулярная проверка – гарантия работоспособности. Мониторинг оборудования ведется постоянно, не мешая ее работоспособности. Это позволяет успешно функционировать и находится в постоянной готовности, - рассказал Роман Зубаненко, руководитель обслуживающей организации.

Систему в Хабаровском крае поэтапно реконструировали последние семь лет. Это происходило по программе «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров». В этом году специалисты также будут ее модернизировать. На это уйдет 11 миллионов рублей. Сейчас РАСЦО охватывает 91 процент жителей края, работы помогут увеличить эту цифру.

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